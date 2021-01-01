Kayseri Büyükşehir Belediyesinden borç yapılandırma fırsatı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden, vatandaşların belediyeye olan borçlarına peşin veya taksitli yapılandırma fırsatı sunulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 7256 sayılı kanun kapsamında belediyeye olan borçlara peşin veya taksitli yapılandırma fırsatının 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen yapılandırma için son başvuru tarihi 1 Şubat 2021'e kadar uzatıldı. 7256 Sayılı yapılandırma kanunu kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı sağlanacak. Belediyeye olan borçları peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatında son gün 1 Şubat 2021 olarak düzenlenirken, sisteme giriş için e-belediye sisteminin kullanılması gerekiyor. Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasına gelerek, isterse 'ebelediye.kayseri.bel.tr' adresine girerek yapılandırma işlemini yapabilecek."