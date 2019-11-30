Büyükşehir'in bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin 2020 yılına ilişkin bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi.



Büyükşehir, ESKİ Genel Müdürlüğü ve 20 ilçe belediyesinin 2020 yılı bütçesi Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Meclis'te, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait gelir tarifeleri de görüşülerek kabul edildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir'in hayata geçirdiği yatırımlarla ülkedeki diğer mahalli idarelere örnek teşkil ettiğini bildirdi. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Mührü aldığımız sene olan 2014 yılında yüzde 84 gerçekleşen gider bütçesinin yüzde 67'sini yatırım bütçesine ayırdık. Sırasıyla ifade edersek; 2015 yılında yüzde 88 oranındaki harcamanın yüzde 73'ü yatırımdır. 2016 yılı için yüzde 92 olan harcamanın yüzde 77'si yatırımdır. 2017 yılında da yüzde 93 olan harcamanın yüzde 84'ü yatırım bütçesidir. 2018 yılı için yüzde 95 olan harcamanın yüzde 86'sı yatırımdır. 2019 yılı için tahmini gerçekleşecek olan bütçemizin yüzde 91'i de yine yatırım harcamalarında kullanılmıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumlar göz önünde bulundurularak 2020 yılı bütçesi 1 milyar 300 milyon TL olarak hazırlanmıştır. Bütçemizde yatırıma ayrılan pay ise yüzde 70'tir. Mali disiplini esas alan, makroekonomi ve etkili iktisadi yönetimimizle diyebilirim ki Türkiye'deki diğer belediyelere her daim örnek olduk ve örnek olmaya da devam edeceğiz. Aziz Erzurumluların destek ve duasıyla şehrimiz daha da büyüyecek ve her alanda inşallah lider bir il konumuna ulaşacaktır." Sunum ve görüşmelerin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar 300 milyon TL olan 2020 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. - ERZURUM