Büyükşehir'in dağıttığı nohut tohumunda hasat zamanı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dağıtılan nohut tohumunu tarlasına eken çiftçiler nohut hasadına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dağıtılan nohut tohumunu tarlasına eken çiftçiler nohut hasadına başladı.



Kaliteli ürün yetiştirebilmesi amacıyla çiftçilere destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü tarımsal hizmetlere dönük çalışmalarla dikkat çekti. Gaziantep'in eşsiz mutfağında çorbadan dürüme kadar pek çok yemekte kullanılan nohut üretiminde kentin söz sahibi olması için projeler hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Antep mutfağının vazgeçilmezlerinden nohutta üretimi artırmayı amaçlıyor.



Bu kapsamda dağıtan nohutta ilk hasat Gaziantep Şahinbey'e bağlı Sergen Kırsal Mahallesi'nde yaz mevsiminin kavurucu sıcağına rağmen başladı. Bu yıl içerisinde 500 çiftçiye dağıtılan 100 ton sertifikalı Aksu nohut çeşidine yönelik 10 gün sürecek hasatta 600 ton nohut elde edilmesi planlanıyor.



Özsöyler: "Çiftçilerimiz çok memnun kaldı"



Sergen Kırsal Mahallesi'nde başlayan nohut hasadına katılan Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, belediye olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirtti. Özsöyler, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatları doğrultusunda 500 çiftçiye kişi başı 200 kilogram olmak üzere 100 ton sertifikalı Aksu nohut çeşidi dağıttık. Bu tohum yetişti ve Sergen köyünde hasadı başladı. İlk hasadı bugün yapıyoruz çiftçilerimiz çok memnun kaldı. İri taneli olan Aksu nohut çeşidi çok verimlidir. Yaklaşık 600 ton nohut hasılatı olacak" diye konuştu.



Sergen köyü çiftçilerinden Cemil Açıkbaş da Aksu nohut çeşidinin hasadına başladıklarını bildirerek kendilerine her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.



Acıkbaş, bu yıl çok fazla yağış alınmasına rağmen Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı nohut tohumuna yönelik hasadın iyi olacağını kaydetti. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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