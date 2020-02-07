Büyükşehir'in deprem timine teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir'in deprem timine teşekkür - Son Dakika Spor

Büyükşehir'in deprem timine teşekkür

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Elazığ deprem çalışmalarında görev alan belediye personelini ağırlayarak teşekkür etti.

Büyükşehir'in deprem timine teşekkür, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Elazığ deprem çalışmalarında görev alan belediye personelini ağırlayarak teşekkür etti. Elazığ'da yaşanan deprem sebebiyle bütün Türkiye'nin yek vücut olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Bursa olarak biz de oradaydık. Yaptığımı yardımlardan ötürü tek bir kişi bile 'Allah razı olsun' dediyse, bizim kazançtır" dedi.


BURULAŞ'taki toplantı salonunda gerçekleşen buluşmaya, Başkan Aktaş'ın yanı sıra ilgili birim yöneticileri ile 4'ü gönüllü 32 personel katıldı. Başkan Aktaş, görüşmede personellerle tek tek ilgilenerek, deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, afet yaşanır yaşanmaz Genel Sekreter Ulaş Akhan başkanlığında Büyükşehir Belediyesi'nde kriz masası oluşturduklarını kaydetti. Elazığ ve Malatya için yetkili birimlerle irtibata geçtiklerini ve acil ihtiyaçlar konusunda hazırlık yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Ardından hemen 3 tır malzemeyi yola çıkardık. Beraberinde İtfaiye, Destek Hizmetleri, Sosyal Hizmetler daire başkanlıklarımız ile BESAŞ ve BURFAŞ'tan 32 personelimiz de deprem çalışmalarında görev almak üzere Elazığ'a gitti" dedi.


Başkan Alinur Aktaş, birkaç binanın yıkıldığı, çokça yapının hasar gördüğü Elazığ'da halkın korkudan geceyi sokaklarda geçirdiğini, bu aşamada da en iyi işin çorba dağıtmak olduğunu ifade etti. BESAŞ'a ait seyyar aşevi vasıtasıyla Elazığlılara çay-çorba ikramında bulunduklarını, battaniye ve katalitik soba gibi kış ihtiyaçlarını dağıttıklarını kaydeden Başkan Aktaş, "Bu iş, gönüllü yapılması gereken bir iş. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Büyükşehir olarak güzel iş çıkardığınızı düşünüyorum. Cenab-ı Hak inşallah bu hayrınızı öbür dünyada karşınıza getirsin" diye konuştu. - BURSA

Alinur Aktaş, Elazığ, Deprem, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
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