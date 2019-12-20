Büyükşehir'in desteğiyle Çamlıyayla'da sokaklara kilitli parke taşı döşendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'in desteğiyle Çamlıyayla'da sokaklara kilitli parke taşı döşendi - Son Dakika

Büyükşehir'in desteğiyle Çamlıyayla'da sokaklara kilitli parke taşı döşendi

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla'da sokakların parke taşıyla kaplanması için destek verildi.

Büyükşehir'in desteğiyle Çamlıyayla'da sokaklara kilitli parke taşı döşendi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla'da sokakların parke taşıyla kaplanması için destek verildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen kilitli parke taşları Çamlıyayla Belediyesi ekipleri tarafından sokaklara döşendi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de altyapı çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. Yayla turizmi açısından Doğu Akdeniz'in en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Çamlıyayla'da, sokakların kilitli parke taşıyla döşenmesi için çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü tarafından temin edilen parke taşlar, Çamlıyayla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sokaklara döşendi.


Yapılan çalışmalar kapsamında 2 bin 200 metrekarelik kilitli parke taşı döşemesi yapıldı. Ekipler, Çamlıyayla Çayırekinliği Mahallesi Fındıklı ve Turaçcık Sokak, Cumayakası Mahallesi Talıç Caddesi ve Talıç Camiinin ön bölümü, Kale Mahallesi Toraccık Sokak'ta kilitli parke taşı döşedi. Büyükşehir'in destekleriyle program dahilinde Çamlıyayla'da kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam edecek.


Heyelandan zarar gören yollar onarılmıştı


Çamlıyayla'da geçtiğimiz yıl düşen aşırı yağışlar neticesinde oluşan heyelandan zarar gören birçok yol, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmayla geçtiğimiz günlerde onarılmıştı. Binlik büz boruların tabana döşendiği, üzerine ise dev kayaların konulduğu sorunlu bölgeler güçlendirilmiş, bundan sonraki süreçte yağmur sularının zarar vermemesi için itinalı bir çalışma gerçekleştirilmişti.


Çalışmalar kapsamında Cumayakası Mahallesi eski lise yolu, Sebil Caddesi Cerelik mıntıkası, Ergene yolu ve Körmenlik ile Karain arasındaki yolda, Büyükşehir ekipleri, ağır iş makinaları vasıtasıyla kapsamlı çalışma yapmıştı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz, Çamlıyayla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:02 Kaynak: İHA
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