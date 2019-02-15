Büyükşehir'in Dev Adamlarında Nefesler Tutuldu

Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımında gözler yarın saat 15.30'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak olan Final Spor karşılaşmasında galibiyete çevrildi. Baş antrenörü Ceyhun Cabadak yönetiminde maçın oynanacağı Muradiye Spor Salonu'nda bugün yaptığı teknik, taktik çalışmasıyla hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un dev adamları, salondan galibiyetle ayrılıp play-off yarışında önemli bir engeli kayıpsız geçmek istiyor.

Çaylan, " Zorlu Bir Viraja Girdik, Kendi Evimizde Maç Kaybetmek İstemiyoruz"

Yarın saat 15.30'da Muradiye Spor Salonu'nda karşılaşacakları Final Spor maçının öneminin çok büyük olduğuna dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan, " Play-off yarışında çok zorlu bir viraja girdik, kendi evimizde maç kaybetmek istemiyoruz. Ligde kalan 12 maçın 7'sini kendi evimizde oynayacağız. Bu avantajı iyi değerlendirmek için kendi evimizde oynayacağımız maçları kazanmamız lazım. Bu dönemde taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor. Yarın karşılaşacağımız Final Spor maçında tüm Manisalı basketbol severleri Muradiye Spor Salonu'na bekliyoruz" diye konuştu.