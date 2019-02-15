Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in Dev Adamlarında Nefesler Tutuldu

Büyükşehir'in Dev Adamlarında Nefesler Tutuldu

5 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Final Spor maçının hazırlıklarını maçın oynanacağı Muradiye Spor Salonu'nda bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Büyükşehir'in Dev Adamlarında Nefesler Tutuldu, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımında gözler yarın saat 15.30'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak olan Final Spor karşılaşmasında galibiyete çevrildi. Baş antrenörü Ceyhun Cabadak yönetiminde maçın oynanacağı Muradiye Spor Salonu'nda bugün yaptığı teknik, taktik çalışmasıyla hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un dev adamları, salondan galibiyetle ayrılıp play-off yarışında önemli bir engeli kayıpsız geçmek istiyor.

Çaylan, " Zorlu Bir Viraja Girdik, Kendi Evimizde Maç Kaybetmek İstemiyoruz"

Yarın saat 15.30'da Muradiye Spor Salonu'nda karşılaşacakları Final Spor maçının öneminin çok büyük olduğuna dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan, " Play-off yarışında çok zorlu bir viraja girdik, kendi evimizde maç kaybetmek istemiyoruz. Ligde kalan 12 maçın 7'sini kendi evimizde oynayacağız. Bu avantajı iyi değerlendirmek için kendi evimizde oynayacağımız maçları kazanmamız lazım. Bu dönemde taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor. Yarın karşılaşacağımız Final Spor maçında tüm Manisalı basketbol severleri Muradiye Spor Salonu'na bekliyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:50 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NBA'de Knicks 18 Maç Sonra Kazandı Atiker Konyaspor'dan Fenerbahçe Maçı Öncesi 'Hakem' Açıklaması

Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor Erdoğan, Kapadokya'daki Kaçak Yapılar İçin Talimatı Verdi: Hepsini Yıkın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 16:55:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in Dev Adamlarında Nefesler Tutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]