Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in Dev Adamlarında Rota Akhisar Belediyespor Maçına Çevrildi

Büyükşehir'in Dev Adamlarında Rota Akhisar Belediyespor Maçına Çevrildi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımında, Akhisar Belediyespor maçının hazırlıkları bugün Muradiye Spor Salonu'nda baş antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yapılan antrenmanla sürdü.

Büyükşehir'in Dev Adamlarında Rota Akhisar Belediyespor Maçına Çevrildi, System.String[]

Teknik, taktik ağırlıklı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, Petkimspor maçında elmacık kemiği kırılan ve hafta başında ameliyat olan Gurur Baybora dışında eksik bulunmuyor.

Manisa'da Oynanan ve Nefesleri Kesen İlk Maçı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kazanmıştı

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde ilk yarıda Manisa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan iki takımın mücadelesinde salondan galibiyetle ayrılan takım 73-70'lik skorla Manisa Büyükşehir Belediyespor olmuştu. Cumartesi akşamı Akhisar'da oynanacak olan maçı kazanıp play-off yarışında önemli bir engeli kayıpsız geçmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, kritik randevu öncesinde 7'inci sırada bulunurken, ev sahibi Akhisar Belediyespor ise 4'üncü sırada yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:54 Kaynak: Bültenler

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