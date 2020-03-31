Büyükşehir'in dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

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Büyükşehir'in dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
6 saat önce
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son 3 günde 332 lokasyonda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son 3 günde 332 lokasyonda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs (Covid-19) ile mücadele edilmesine yönelik ilk kararının ardından salgınla mücadele çalışmalarına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Her gün yüzlerce yerde dezenfekte uygulaması yapan belediye ekipleri, 332 lokasyonda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:06 Kaynak: İHA
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