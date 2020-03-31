Büyükşehir'in dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı 'nın korona virüs (Covid-19) ile mücadele edilmesine yönelik ilk kararının ardından salgınla mücadele çalışmalarına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Her gün yüzlerce yerde dezenfekte uygulaması yapan belediye ekipleri, 332 lokasyonda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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