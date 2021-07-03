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Büyükşehir'in Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Bilinçli Aile Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Büyükşehir'in Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Bilinçli Aile Projesi Tamamlandı

03.07.2021 10:07
Büyükşehir'in Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Bilinçli Aile Projesi Tamamlandı, System.String[]

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Bilinçli Aile Projesi" eğitim programı tamamlandı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Bilinçli Aile Projesi" eğitim programı tamamlandı. 10 Şubat'ta başlayan proje, iki farklı grupla toplamda 1000 kişiye ulaştı. 18 oturumda haftada bir olmak üzere 5 uzmanla zoom üzerinden yapılan online eğitimlerle Mersin sınırlarını aşan proje, ülke çapında ilgi gördü ve yurt dışından da vatandaşlar katılım sağladı.

İlk grup sonrası yoğun talep üzerine 9 oturumluk 2. eğitim programı tamamlandı

Eğitim, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde anne, baba ve sosyal çevrenin eğitiminin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Hedef kitle olarak ailelerin seçildiği proje, akademisyenler, doktorlar, öğretmenler, psikologlar ve alanda çalışan farklı meslek uzmanları tarafından da yoğun ilgi gördü. Yoğun talebin ardından ikinci grubun açıldığı projeye aileler, öğretmenler ve birçok farklı meslek uzmanlarından olumlu geri dönüşler alındı.

5 uzmandan 5 konu

DEHB Bilinçli Aile Projesi eğitim programında, Dr. Özlem Sürücü "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile Anne-Baba Eğitimi", Prof. Dr. Olgu Hallıoğlu Kılınç "DEHB ve Kardiyak Semptomları", Op. Dr. Haldun Canova "DEHB ve Gebelik Dönemi", Diyetisyen Burcu Ada Talas "DEHB ve Beslenme", Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı ise "DEHB Tanı Değerlendirme ve Mersin Büyükşehir Belediyesi MOXO Projesi" konularında eğitim verdi.

DEHB'e dair birçok farklı disiplini bir araya getiren proje, diğer birçok benzer projeye de örnek oluşturdu. Birçok farklı alandan uzmanın vatandaşla buluşması sağlanarak ve mevcut program akışı dışında soru-cevap etkinlikleri de yapılarak bire bir destek süreci oluşturuldu. Proje sonunda katılım belgeleri de dijital ortamda katılımcılara ulaştırıldı.

"Program içerisinde çok güzel geri dönüşler aldık, toplamda 1000 kişiye ulaştık"

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde görevli Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı, alanında uzmanların oluşturduğu bir ekiple katılımcılarda çok geniş kapsamlı bir etki bıraktıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi. Psikiyatri kliniklerine en çok başvuru sebepleri arasında başta yer alıyor. Pandemide çocukların eve kapanması patoloji belirtilerini artırdı, yeni patolojilerin ortaya çıkmasını tetikledi. Bunun üzerine de böyle bir çalışma hazırladık çünkü biliyoruz ki Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun tedavisinde üç faktör var. İlaç tedavisi, psikoterapi yani eğitsel tedaviler ve beraberinde anne, baba, öğretmen eğitimi. Bizim projemizin amacı anne, baba ve öğretmen kanadını tutmaktı ama Türkiye'de bir ilk olan projenin kapsamını uzmanlarla birlikte o kadar genişlettik ki aynı zamanda diğer iki alanı da içerisine dahil ettik. Burada katılımcılarımız hem ilaç faktörü hem de tedavi üzerindeki diğer bütün alanlarda bilgi edinme şansı buldu. Tabi hedef kitlemiz de aynı zamanda genişledi çünkü sadece anne, babalar değil doktorlar, psikologlar, uzmanlar ve diğer farklı branşlarda öğretmenler, çok farklı alanlardan katılımcılarımız oldu. Program içerisinde de çok güzel geri dönüşlerini aldık. Projemiz yaklaşık altı ay sürdü iki farklı grupta. Birinci grubumuzu tamamladıktan sonra çok yoğun talep aldık, ikinci grubumuzu başlattık ve toplamda 1000 kişiye ulaştık. "

"Toplum sağlığını önemsiyoruz, projelerimiz devam edecek"

DEBH'in uzun vadede doğru ve yerinde müdahale yapılmadığı takdirde davranış bozukluğuna ve daha ileriki süreçte de ergenlikle birlikte kişilik bozukluklarına, antisosyal kişilik bozukluklarına kadar dönüşebilen bir rahatsızlık olduğunu sözlerine ekleyen Şavklı, "Projemiz bu anlamda da büyük resimde aileleri bilinçlendirerek, çevreyi bilinçlendirerek ve doğru müdahale yöntemlerini aktararak, önüne geçmeye bir yol, bir destek sağladı. Dolaylı yoldan da bu anlamda toplum ruh sağlığına bir katkı sunduğunu da söyleyebiliriz. Toplum sağlığını önemsiyoruz ve bu alanda da Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu ve buna benzer çalışmalarımız, projelerimiz devam edecek" dedi.

Yayın Tarihi: 3. 7. 2021 08: 15: 35

Büyükşehir'in Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Bilinçli Aile Projesi Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mersin, İlaç, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir'in Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Bilinçli Aile Projesi Tamamlandı - Son Dakika


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