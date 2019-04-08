Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in Efeleri Final Grubunda

Büyükşehir'in Efeleri Final Grubunda

35 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Erkek Takımı, 1. etap üçüncü maçında Sorgun Belediyesi'ne 3-2 mağlüp oldu.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Erkek Takımı, 1. etap üçüncü maçında Sorgun Belediyesi'ne 3-2 mağlüp oldu. Karşılaşmadan 1 puanla ayrılan yeşil-beyazlılar, topladığı 6 puanla final etabına yükseldi.

Bu sezon Efeler Ligi'ne yükselmek isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 1.etap üçüncü maçında Sorgun Belediyesi'ne 3-2 mağlup oldu. Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar ilk seti 25-22 önde geçti. İkinci ve üçüncü setlerde rakibine 25-23 ve 25-17 boyun eğen Bursa ekibi dördüncü seti 25-20 geçerek maçı tie-break setine taşıdı. Oldukça heyecanlı geçen final setini önde bitiren 15-13 ile Sorgun Belediyesi oldu ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü karşılaşmadan 3-2 mağlüp ayrılsa da 1 puanın sahibi oldu. Elde ettiği sonuçla puanını 6'ya yükselten Bursa temsilcisi, lider Sorgun Belediyesi'nin ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak final grubuna yükseldi.

"Efeler Ligi'ni istiyoruz"

Final grubuna yükseldikleri için büyük mutluluk duyduklarını söyleyen tecrübeli antrenör Bahadır Aksoy, Efeler Ligi'ne yükselmek istediklerini dile getirdi. Final grubuna daha iyi hazırlanacaklarını belirten Aksoy, "1. etap maçlarının öncesinde Ahmet Arslan talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bizim için her oyuncumuz önemli. İnşallah final grubu maçlarına yetişecek. Daha iyi hazırlanacağız. Ben oyuncularıma ve ekibime güveniyorum. Hepimiz Efeler Ligi'ni istiyoruz. 21 Nisan'da başlayacak maçlar sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün ismini Efeler Ligi'ne taşıyacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:20 Kaynak: İHA

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