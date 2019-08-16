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Büyükşehir'in ev sahipliğindeki tenis şampiyonası başlıyor

55 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'Güney Anadolu Ligi Tenis Şampiyonası' 19-24 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

Büyükşehir'in ev sahipliğindeki tenis şampiyonası başlıyor, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'Güney Anadolu Ligi Tenis Şampiyonası' 19-24 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenecek. Mehmet Şimşek Tenis Kortu'nda organize edilecek olan şampiyonaya 23 ilden 400 sporcu katılacak.

Sporun ve sporcunun yanında olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yine önemli bir şampiyonaya destek verecek. 'Spor Dostu Şehir' olmak için emin adımlar atan Gazi şehir, bir hafta boyunca tenis müsabakalarına doyacak. 19 Ağustos 2019 Pazartesi Günü saat 10.00'da açılış seremonisiyle başlayacak Güney Anadolu Ligi Tenis Şampiyonası'nda küçük, yıldız, genç ve büyük olmak üzere 4 kategoriden 400 sporcu dereceye girmek için ter dökecek.

2019 Doğu Kulüpleri Takım Şampiyonası'na Doğu Anadolu Bölgesi'nden Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van illerinden sporcu katılıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden katılım sağlanacak. - GAZİANTEP
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Tenis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:23 Kaynak: İHA
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