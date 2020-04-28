Büyükşehir'in gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor - Son Dakika

Korona virüs salgını sonrasında işlerini kaybeden ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların mağdur olmaması için büyük bir özveriyle çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ulaştırmaya devam ediyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, talepleri değerlendirilen ve uygun bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolilerini teslim ediyor. Yardımlar, dayanışmanın arttığı Ramazan ayında da artarak devam ediyor. Korona virüs salgını sonrası işsiz kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destek ve gösterdiği ilgi teşekkür etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu zor süreçte hemşehrilerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz. Ramazan ayında da yardımlarımız artarak sürüyor. Hiçbir hemşehrimizi aç ve açıkta bırakmamak için yoğun bir gayret içindeyiz. Gıda kolilerimizi de titizlikle sahiplerine ulaştırıyoruz" dedi.



Gıda yardımından duyduklarını memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Büyükşehir Belediyesi'nden erzak talebinde bulunduk. Gıda paketini kısa zamanda gönderdiler. Bizi unutmayıp yardım elini uzattığı için belediyemizden Allah razı olsun" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA