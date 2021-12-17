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Kocaeli Büyükşehir'in gübre desteği çiftçilerin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir'in gübre desteği çiftçilerin yüzünü güldürüyor

17.12.2021 15:40
Kocaeli Büyükşehir'in gübre desteği çiftçilerin yüzünü güldürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal kalkınmaya destek vermeye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal kalkınmaya destek vermeye devam ediyor.

Büyükşehir, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 7 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli kompoze gübre desteğinde bulunduğu çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, büyük önem verdiği kırsal kalkınma hamleleriyle çiftçilere her zaman destek olarak, yanlarında olmaya devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN ÇİFTÇİNİN YANINDA

Büyükşehir Belediyesince "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 200 bin ceviz ile armut, asma, ayva, elma, erik, indir, kestane, kiraz, kivi, mandalina, nar, şeftali, Trabzon hurması, vişne ve zeytin gibi farklı meyve türlerinden 20 bin fidan desteği verildi. Çiftçileri alternatif tarım ürünlerine yönlendirmek, modern meyve bahçesi tesis etmek amacıyla da meyve bahçesi yapım malzemesi desteği sağlandı. Ayrıca 3 bin çiftçiye bitkisel üretim danışmanlık desteği verildi.

MEYVECİLİĞİ GELİŞTİRME PROJESİ

Son olarak, Kocaeli genelinde yürütülen, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" çerçevesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı chandler ceviz ve Trabzon hurması fidanı desteği sağlandı. Ayrıca çiftçilerimizin kaliteli ve sertifikalı gübreye ulaşabilmeleri amacıyla geçen kasım ayında üreticilere yem bitkisi tohumu ekiminde kullanılmak üzere yüzde 50 hibeli 1600 ton kompoze taban gübresi verildi.

GÜBRE TESLİMİ BAŞLADI

Bu desteğe ilave olarak, geçtiğimiz günlerde Başkan Büyükakın'ın açıkladığı müjde kapsamında, çiftçilere gübreleri teslim edilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı ceviz ve Trabzon hurması fidanı ile birlikte fındık ve ceviz başta olmak üzere meyve üretiminde kullanılmak üzere 7 bin üreticiye 1500 ton mikro element içerikli kompoze gübre desteği sağlanıyor. Üreticiler, gübrelerini teslim almaya başladı.

KANDIRA VE İZMİT'TE DAĞITIM

Gübreler, 2 ilçede belirlenen yerlerde üreticilere dağıtılmaya devam ediliyor. Kandıra ilçesindeki üreticiler, Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra'daki Park ve Bahçeler Şefliğinden, diğer ilçelerdeki çiftçiler ise İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda (eski perşembe pazarı alanında), hibe ödemelerini gösteren dekontlarını belediye görevlilerine ibraz etmeleri halinde, ürünlerini alabiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iki yılda tarıma 82 milyon 604 bin TL destek sağlayarak, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin her zaman yanında oldu.

ÜRETİCİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

İzmit Kulfallı Mahallesi'nde meyve üreticiliği yapan Haluk Kardaş, Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli gübre desteğinden yararlandığını ve memnun kaldığını söyledi. Üzüm yetiştirdiğini ve kendisi için bu gübrenin çok gerekli olduğunu vurgulayan Kardaş, "Büyükşehir Belediyesi'nin ceviz ve hurma fidanı desteğinden de yararlandım. Tahir Başkanımıza desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Devamını bekliyoruz. Destek olursa, biz de üretmeye devam edeceğiz. İnşallah daha iyi günlere hep beraber ulaşırız" diye konuştu.

Orhaniye Mahallesi'nde fındık yetiştiriciliği yapan Selahattin Akçay ise Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Büyükşehir'in yüzde 50 hibe desteğiyle çotanak gübre aldım. Başkanımız Tahir Büyükakın'a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİM İÇİN BU DESTEKLER ÇOK BÜYÜK AVANTAJ"

Sami Öztürk de Ortaburun Mahallesi'nde çiftçilik yaptığını belirterek, şöyle konuştu: "Ceviz ve fındık için çotanak gübresi desteğinden yararlandım. Daha önce mazot, dane ve silajlık mısır, yonca, yulaf tohum desteği de aldım. Büyükşehir Belediyemizin bu desteklerinden çok memnunuz. Bizim için bu destekler çok büyük avantaj. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum, desteklerin devamını istiyorum. Devletimizin de çiftçilere desteğinin artırarak devam ettirmesini diliyorum." Kandıra'da çiftçilik yapan Yusuf Yaman, aldığı gübreleri fındık bahçesinde kullanacağını ifade ederek, "70 yaşındayım. Çocukluğumdan beri çiftçilik yapıyorum. Dededen toruna bu işi yapıyoruz, İlk defa gübre desteğinden yararlandım. Büyükşehir Belediyesinden ve Tahir Büyükakın Başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu. Kandıralı çiftçi Salim Aydemir de fındık için çotanak gübre aldığını ve çok memnun olduğunu dile getirerek, "Tahir Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine ve belediye personeline teşekkür ediyorum." dedi.

Kocaeli Büyükşehir'in gübre desteği çiftçilerin yüzünü güldürüyor

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir'in gübre desteği çiftçilerin yüzünü güldürüyor - Son Dakika


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