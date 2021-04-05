Büyükşehir'in gündemindeki başlık: 'Göçmen hakları' - Son Dakika

Büyükşehir'in gündemindeki başlık: 'Göçmen hakları'

05.04.2021 12:21
Büyükşehir'in gündemindeki başlık: 'Göçmen hakları', System.String[]

Göçmen haklarını gündemine alan Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te "Yerel Yönetimlerde Göçmenlere Yönelik Hizmetler ve Göçmen Hakları Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Göçmen haklarını gündemine alan Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te "Yerel Yönetimlerde Göçmenlere Yönelik Hizmetler ve Göçmen Hakları Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. BM Nüfus Fonu ve İngiltere Büyükelçiliği ile iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artırarak Ankara'da yaşayan özel ihtiyaç sahibi sığınmacı kadın ve gençlerin kente uyumunun sağlanması, hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması için çalışacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar ve Gençler İçin Sosyal Uyumun ve Çalışma Hayatına Katılımın Desteklenmesi Projesi kapsamında Başkent'te "Yerel Yönetimlerde Göçmenlere Yönelik Hizmetler ve Göçmen Hakları Bilgilendirme Toplantısı"na ev sahipliği yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'nun katıldığı toplantıya Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan ve İngiltere Ankara Büyükelçiliği Göç Politika ve Program Yöneticisi Şirin Türkay da online olarak katılarak konuşma yaptı.

Altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artırarak Ankara'da yaşamını sürdüren ve özel ihtiyaç sahibi göçmen (sığınmacı) kadın ve gençlerin kente uyumunun sağlanması, hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması için Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve İngiltere Büyükelçiliği ile iş birliği yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, ortak çalışmalarda da aktif rol alacak.

Kadınların ve gençlerin rahatlıkla erişebilecekleri bir hizmet birimi kuran Büyükşehir Belediyesi; göçmenlerin genel konularda hazırlanmış farkındalık eğitimlerine katılmaları, kenti ve kurumları tanıma, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve korunma, genel sağlık bilgileri, hak ve sorumluluklar, kentteki hizmetler ve iletişim becerileri konularında temel bilgi ve becerileri kazanabilecekleri çeşitli aktivite ve yönlendirme hizmetlerini de vermeye başladı.

Proje kapsamında Altındağ Gençlik Merkezinin içerisinde bulunan Kadınlar ve Gençler için Destek Merkezinde sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hemşire, tercüman, hizmet aracıları ve iş-meslek danışmanları görev yaparken, göçmenlerin çocukları için 'çocuk dostu' ortam da sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi olarak sığınmacılarla birlikte uyum içerisinde yaşanması amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalıştıklarını söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, toplantıda şu bilgileri verdi:

"Ağırlıklı olarak çevre illerden gelen sığınmacılarla birlikte kent nüfusu 6 milyonu geçen bir sayıya ulaştı. Biz de belediye olarak özellikle kırılgan grupların desteklenmesi ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılmasına imkan sağlayan faaliyetler yürütüyoruz. Birleşmiş Milletler ve ilgili kuruluşlar başta olmak üzere Göç İdaresi ile birlikte çalışmalarımız koordineli bir şekilde devam ediyor. Göçün 10'ununcu yılındayız. İyileştirici her türlü çabayı destekliyoruz. Projeyi finanse eden İngiltere Büyükelçiliğine ve proje ortağımız Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na teşekkür ediyorum. Projede emeği geçen mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."

Toplantıda; Altındağ Gençlik Merkezinde güçlenme çalışmaları, etkili iletişim, çocuk yaşta evlilikler, bilgi ve iletişim araçlarının kullanımı ve sağlık alanında farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi kararlaştırılırken, sığınmacıların savaş sonrası travmalarıyla baş etmelerini sağlamak için psikolog ve sosyal çalışmacılarla psiko-sosyal destek de sağlanacak. Merkezde ayrıca toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi ve cevap hizmetleri, vaka yönetimi, yasal süreçlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinin verileceğini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu ise geçtiğimiz yıl belediyenin sosyal hizmetlerinden 22 bin sığınmacı ailenin yararlandığını söyledi. - ANKARA

Büyükşehir'in gündemindeki başlık: 'Göçmen hakları'
Büyükşehir'in gündemindeki başlık: 'Göçmen hakları'
Büyükşehir'in gündemindeki başlık: 'Göçmen hakları'
Büyükşehir'in gündemindeki başlık: 'Göçmen hakları'
Büyükşehir'in gündemindeki başlık: 'Göçmen hakları'

Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler, England, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'in gündemindeki başlık: 'Göçmen hakları' - Son Dakika


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