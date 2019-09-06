Büyükşehir'in Gururu Ahmet Bayram Eskişehir'de 2. oldu
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Manisa Büyükşehir Belediyespor'un atletizm branşındaki gururu Ahmet Bayram, bu yıl ilk kez düzenlenen Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu'nda kendi yaş grubunda 2'inci, genel klasmanda ise 10'uncu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:05 Kaynak: Bültenler
Eskişehir Ulus Anıtı Meydanı'nda başlayarak Sazova Kültür Merkezi önünden geçen ve yine Ulus Anıtı önünde son bulan yarışta 21 kilometrelik yarı maratona ek olarak 19 kilometre koşusu ile çocuk koşusu alternatifleri de yer aldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in startını verdiği 21 kilometrelik yarı maratona, binlerce kişi katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, 21 kilometreyi 1 saat 15 dakika 23 saniyede koştu, 18 saniye ile 1'inciliği kaçırdı.
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