Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in Güzergah Toplantıları Devam Ediyor

Büyükşehir'in Güzergah Toplantıları Devam Ediyor

22 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı işbirliği ile Manisa'da hizmete başlayacak olan Elektrikli Otobüslerin güzergahları ve çalışma sistemine yönelik servis şoförlerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Büyükşehir'in Güzergah Toplantıları Devam Ediyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde Manisa'da hizmete başlayacak olan Elektrikli Otobüslerin yeni güzergahları konusunda servis taşımacılarına yönelik bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliği ile düzenlenen toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı Şube Müdürleri ve yetkililer ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç da hazır bulundu. Toplantı öncesi konuşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa ulaşımına entegre olacak Elektrikli Otobüsler ile yeni güzergahların olacağını ve bu konuda herhangi bir sorun olmaması için bilgilendirme yapıldığını belirtti. Toplantıda Elektrikli Otobüslerin çalışma sistemi ve yeni güzergahların nasıl olacağına yönelik sunum da yapıldı.

Ulaşımda Yeni Bir Dönem Başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımda yeni bir döneme giriyoruz. İlkini 22 Ocak tarihinde Organize Sanayi Bölgesi taşımacılarına gerçekleştirdiğimiz güzergah toplantısının ikincisini Manisa içindeki servis taşımacılarına yapıyoruz. Elektrikli Otobüsler ile birlikte yolların yön ve geçişleri ile ilgili bir dizi düzenlemeler yapıldı. Bu konuda servis şoförlerimizi bilgilendirdik. Bu toplantının düzenlenmesinde katkısı olan Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç'a teşekkür ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:26 Kaynak: Bültenler

Hüseyin Üstün, Karaağaç, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Su Borusundan 8 Metrelik Devasa Ağaç Kökü Çıktı Son Dakika! YÖK'ten, Gayriresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak

Dünyaca Ünlü Markaları Bünyesinde Barındıran Giyim Devi, Konkordato İlan Etti Askere Giden Genç, Kendisi İçin Metrelerce Kuyruk Oluşturan 200 Kişinin Elini Öpüp Helallik İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 16:48:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in Güzergah Toplantıları Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]