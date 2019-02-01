Büyükşehir'in Güzergah Toplantıları Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde Manisa'da hizmete başlayacak olan Elektrikli Otobüslerin yeni güzergahları konusunda servis taşımacılarına yönelik bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliği ile düzenlenen toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı Şube Müdürleri ve yetkililer ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç da hazır bulundu. Toplantı öncesi konuşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa ulaşımına entegre olacak Elektrikli Otobüsler ile yeni güzergahların olacağını ve bu konuda herhangi bir sorun olmaması için bilgilendirme yapıldığını belirtti. Toplantıda Elektrikli Otobüslerin çalışma sistemi ve yeni güzergahların nasıl olacağına yönelik sunum da yapıldı.

Ulaşımda Yeni Bir Dönem Başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımda yeni bir döneme giriyoruz. İlkini 22 Ocak tarihinde Organize Sanayi Bölgesi taşımacılarına gerçekleştirdiğimiz güzergah toplantısının ikincisini Manisa içindeki servis taşımacılarına yapıyoruz. Elektrikli Otobüsler ile birlikte yolların yön ve geçişleri ile ilgili bir dizi düzenlemeler yapıldı. Bu konuda servis şoförlerimizi bilgilendirdik. Bu toplantının düzenlenmesinde katkısı olan Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç'a teşekkür ediyorum" dedi.