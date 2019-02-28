Büyükşehir'in Haşere Mücadelesi Dört Mevsim Devam Ediyor

Kent genelinde, bugüne kadar ilçe belediyelerinin hiçbiri tarafından yapılmayan bilimsel temellere dayalı haşere ve vektör mücadelesi HBB tarafından yapılarak haşere sorunu tamamen çözülene kadar çalışmalar sürdürülüyor. İlk defa haşerenin nerede ürediği ve üreme alanlarının özellikleri ile bölgede üreyen haşerenin türleri, biyolojileri, üniversitelerle işbirliği içerisinde tespit edilerek kayıt altına alınıyor. HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bu çalışmanın temel amacı ise sorunun kaynağına inmek ve tamamen çözüme kavuşturmak olarak gösteriliyor.

HAŞERE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN BİR SONUCU

HBB yetkilileri, haşere mücadelesinin zehirle yapılmakta olduğunu,bu mücadelede kullanılan kimyasalların az veya çok insan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğu belirtti. Bu zehir miktarını en aza düşürmenin yolu ise vatandaşların el ele vererek haşere üreten yerleri en aza düşürmekten geçtiğini belirten yetkililer, haşerenin çevre kirliliğinin bir sonucu olduğu bilgisini de paylaştı.

Yapılan tespit çalışmaları sonucunda haşerenin ev ve apartmanların dışına gelişigüzel akıtılan kirli sularda, biriktirilen gübreliklerde, evlerin bodrumunda biriktiren sularda, evlerin damında ve çevresinde ağzını açık bırakılan su depolarında, derelere akıtılan lağım sularında, içine çöp dökülerek kirletilen çöp konteynırında ve benzeri yerlerde üremekte olduğunu gözlemledi.

"VATANDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPARAK BU SORUNU ÇÖZECEĞİZ"

Konuyla alakalı açıklamada bulunan HBB yetkilileri, yapılan çalışmalarda kent genelinde insanların kendi eliyle yarattığı 90 bin üreme alanını tespit ettiklerini belirtti.

Çalışmalardaki en temel amaçlarının vatandaşlarla işbirliği halinde üreme yerlerinin sayısını düşürmek ve böylece mücadele amaçlı doğaya sıkılan zehir miktarını giderek azaltmak olduğunu dile getiren yetkililer; "Bu hedef bizlere emanet edilen tabiata ve gelecek kuşaklara vicdani ve ahlaki borcumuzdur. Bu hedefe ulaşana kadar Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak sokak sokak gezerek üreme alanlarını ilaçlayıp vatandaşların daha rahat bir yaz geçirmesi için aralıksız çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu amaçla eğitimli 240 personel,100 araç ve ihtiyacımız olan diğer teçhizatla durmadan, dinlenmeden halkımızın hizmetinde olacağız" açıklamalarında bulundu.