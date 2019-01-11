Büyükşehir'in 'Hoş Geldin Bebek' Ziyaretleri Devam Ediyor

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu 'Hoş Geldin Bebek Projesi'nden yararlanan 6 ailenin evlerine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette ebe Gülşah Filiz de, annelere bebek bakımı konusunda bilgiler verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başarıyla sürdürülen ve ailelerin ilgi odağı olan Hoş Geldin Bebek projesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Proje kapsamında bebek mutluluğu yaşayan aileler ziyaret edilerek hem bilgilendirme sağlanıyor hem de bebekler rutin sağlık kontrolünden geçiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da Ebe Gülşah Filiz ile birlikte 'bilinçli anneler sağlıklı bebekler' hedefiyle, Pala, Eroğul, Yaşar, Doymaz, Savaşkarabacak ve Altın ailelerine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan da bulundu.

ANNELERE BEBEK BAKIMI KONUSUNDA BİLGİ VERİLİYOR

Ziyarette, Ebe Gülşah Filiz, yeni doğan bebeklerin sağlık durumlarını kontrol edip, bebek bakımı konusunda ailelere bilgiler verdi. Ayrıca bebeklerin bakımında yanlış yapılan uygulamalar hakkında düzeltici bilgiler anlatıldı. Ziyaretlerde, ailelere bebek battaniyesi, bebek çantası, zıbın takımı, havlu bornoz seti, biberon, dijital ateş ölçer, bebek bezi, pişik kremi, ıslak mendil ve şampuandan oluşan hediye paketi de Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu tarafından takdim edildi. Ustamehmetoğlu, ailelere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

AİLELER BAŞKAN ERGÜN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyaret edilen aileler de Hoş Geldin Bebek projesinin önemli ve faydalı bir hizmet olduğunu dile getirdiler. Yeni anneler de her alanda yaptığı önemli çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.