Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in İlk Bedensel Engelli Özel Kalem Müdürü Oldu

Büyükşehir'in İlk Bedensel Engelli Özel Kalem Müdürü Oldu

1 saat önce

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Levent İşler'in buradaki görevine son verilirken, İşler'in yerine Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in Seferihisar Belediyesi'nde 10 yıldır birlikte çalıştığı Özel Kalem Müdürü Nur Özgül getirildi.

Büyükşehir'in İlk Bedensel Engelli Özel Kalem Müdürü Oldu, System.String[]
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Levent İşler'in buradaki görevine son verilirken, İşler'in yerine Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in Seferihisar Belediyesi'nde 10 yıldır birlikte çalıştığı Özel Kalem Müdürü Nur Özgül getirildi. Bedensel engelli olan ve tekerlekli sandalye kullanan Özgül, böylece Büyükşehir'in ilk engelli özel kalem müdürü oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkanlığını yapan Aziz Kocaoğlu'nun, özel kalem müdürlüğü görevine getirdiği ve 13 yıldır burada vekaleten çalışan Levent İşler, bu görevden alındı. Aynı zamanda Yazı İşleri Kararlar Dairesi Başkanı olan İşler, asli görevini yürütmeyi sürdürecek. Levent İşler'in yerine, Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde özel kalem müdürü olarak görev yapan Nur Özgül getirildi. Bedensel engelli olan ve tekerlekli sandalye kullanan Nur Özgül, böylece Büyükşehir'in ilk engelli Özel Kalem Müdürü oldu. Özgül, seçim çalımalarında farkındalık yaratmak amacıyla tekerlekli sandalyeye binen Soyer'in etkinliğine de katılmıştı.

- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:52 Kaynak: DHA
Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
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