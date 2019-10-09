Büyükşehir'in İlk Yardım Kursları sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen İlk Yardım Kursları sona erdi. Bu yıl 8.'si düzenlenen kurslara toplam 300 kursiyer katıldı.



'İlk Yardım Hayat Kurtarır' sloganıyla Adapazarı, Ferizli ve Arifiye'de düzenlenen kurslara toplam 300 kursiyer katıldı. Olası kazalarda bilinmesi gereken ilk yardım müdahalelerinin paylaşıldığı kurslarda uzman hekimler tarafından hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle vatandaşların bilinçlenmesi sağlandı.



Konu ile ilgili Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yıl 8.'sini düzenlediğimiz İlk Yardım Kurslarımız sona erdi. Adapazarı, Ferizli ve Arifiye'de 'İlk Yardım Hayat Kurtarır' sloganıyla düzenlediğimiz kurslarımıza toplam 300 kursiyer katıldı. Kurslarımızda uzman hekimler tarafından ilk yardımın önemi konusunda vatandaşlarımızın bilinçlenmesi sağlanırken verilen hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle olası bir kazada vatandaşlarının nasıl davranış bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda ilk yardımın hayati bir öneme sahip sergilemesi konusunda olduğunu yineleyerek kurslarımıza katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA