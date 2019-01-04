Büyükşehir'in İzcileri Sarıkamış'ı Andı

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Sarıkamış Harekatının 104'üncü yılı dolayısıyla 14. kez Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Kampı düzenlendi.

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Sarıkamış Harekatının 104'üncü yılı dolayısıyla 14. kez Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Kampı düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü izci ve liderlerinin de katıldığı organizasyonda 11 ülke ve Türkiye'den toplam 258 izci ağır hava şartlarında ecdadı yad etti.



Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, izcileri İzcilik Federasyonu tarafından tertiplenen 'Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'na katıldı. Sarıkamış Harekatı'nın ana karargah noktası Gaziler Köyü'ndeki şehitlikten başlayan yürüyüşte izciler, Kaynakyayla, Fırıntepe şehitliklerini ziyaret ederek geceleri kar üzerinde kurdukları çadırlarda konakladı. Her türlü zor koşullara rağmen vatan için şehit düşen ecdadın neler yaşadığını yaşayarak hisseden izci ve liderler, dünyada bütün zulümlerin son bulması için hep beraber dua etti. - BURSA

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