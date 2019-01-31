Büyükşehir'in Judocuları Ümitler Avrupa Kupası'nda Boy Gösterecek

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasına 62 İlden toplamda 196 kulüp ve 836 sporcu katıldı. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Judo Takımından Mert Gülgönül 60 kg'da Türkiye 2'incisi olurken, Fidan Ögel 63 kg'da ve Öznur Efe ise +70 kg'da Türkiye 3.sü olmayı başardı.

Mert Gülgönül ilk turda Bursa ili sporcusu Bahattin Karataş'ı, ikinci turda Ankara ili sporcusu Onur Duman'ı, 3. turda Kocaeli ili sporcusu Muhammed Yazıcı'yı, 4. turda Tekirdağ ili sporcusu Emir Karakuş'u çeyrek finalde Ordu ili sporcusu Kaan Gümele'yi, yarı final müsabakasında ise Ankara ili sporcusu Harun Bilici'yi yenerek finale yükseldi. Finalde Antalya ili sporcusu Muhammed Ali Demirel ile çekişmeli bir mücadele yapan sporcumuz müsabakayı vererek Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2.si oldu.

Fidan Ögel ilk turda Konya ili sporcusu Rabia Aleyna Durgut'u, ikinci turda Rize ili sporcusu Ravza Öksüz'ü yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İstanbul ili sporcusu Ayten Mediha Yeksan'a yenilen sporcumuz repesaj müsabakalarına kaldı. Repesaj müsabakalalarında Trabzon ili sporcusu Buse Söğüt'ü ve ardından Edirne ili sporcusu Selin Çakıcı'yı yenen sporcumuz 3.lük müsabakasına çıkmaya hak kazandı. 3. lük müsabakasında Manisa ili sporcusu Sümeyye Kaya'yı yenen sporcumuz Fidan Ögel, Türkiye 3.sü olmayı başardı.

Öznur Efe ilk turda Mersin ili sporcusu Hasret Başken'i, ikinci turda Kahramanmaraş ili sporcusu Edanur Dilbirliği'ni çeyrek finalde Samsun ili sporcusu Melis Yaren Karagöl'ü yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Manisa ili sporcusu Duygu Dirgen'e yenilen sporcumuz 3.lük maçı yapmaya hak kazandı. 3.lük müsabakasında ise Aksaray ili sporcusu Ayben İn'i yenen sporcumuz Öznur Efe, Türkiye 3.sü olmayı başardı.Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcularımız 02-03 Mart 2019 tarihlerinde Avrupa Judo Federasyonu tarafından Antalya ilinde düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Kupası'nda kulübümüzü ve Milli Takımımızı temsil edecekler.