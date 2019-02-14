Büyükşehir'in Judocularından Ankara'da Önemli Başarı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımından Öznur Efe 78 kg'da Türkiye Şampiyonu olurken, Niyazi Gökçen 73 kg'da Türkiye 2'incisi, Fidan Ögel 63 kg'da ve Abidin Karabulut ise 81 kg'da Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı. Ankara'da yapılan Gençler Judo Türkiye Şampiyonasına 62 ilden toplam 192 kulüp ve 674 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcularımız aldıkları başarılı derecelerle Gençler Milli Takım kamplarına katılmayı başardılar ve Manisa'mızı ve ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye hak kazandılar.

Öznur Efe Türkiye Şampiyonu Olarak Göğsümüzü Kabarttı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcularından Öznur Efe, ilk turu bay geçerken, çeyrek finalde Kocaeli ili sporcusu Eda Şimşek'i yenerek yarı finale yükseldi. Yarı final maçında Batman ili sporcusu Saliha Taşan'ı yenerek final müsabakasına çıkmaya hak kazanan Öznur Efe, final müsabakasında da Muğla ili sporcusu Ece Zurnacı'yı yenerek Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Niyazi Gökçen Türkiye 2'incisi Oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcularından Niyazi Gökçen ilk turda Balıkesir ili sporcusu Dinçer Üstün'ü, ikinci turda Ordu ili sporcusu Özgür Doğan'ı, 3. turda Kocaeli ili sporcusu Kadircan Çelik'i, çeyrek finalde İzmir ili sporcusu İbrahim Şimşek'i yarı final müsabakasında ise Rize ili sporcusu Hasan Erkan'ı yenerek finale yükseldi. Final maçında Düzce ili sporcusu Yusuf Esirci ile çekişmeli bir mücadele yapan sporcumuz final maçını kaybederek Türkiye 2'incisi oldu.

Fidan Ögel ve Abidin Karabulut Türkiye 3'üncüsü Oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcularından Fidan Ögel ilk turda Bursa ili sporcusu Nazlı Şentürk'ü, ikinci turda Konya ili sporcusu Rabia Aleyna Durgut'u yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Sivas ili sporcusu Nurdan Almalı'ya yenilen sporcumuz repesaj müsabakalarına kaldı. Repesaj müsabakalalarında Kocaeli ili sporcusu Seda Gürsoy'u, ve ardından Edirne ili sporcusu Selin Çakıcı'yı yenen sporcumuz 3.lük müsabakasına çıkmaya hak kazandı. 3. lük müsabakasında Aksaray ili sporcusu Kübra Konuk'u yenen sporcumuz Fidan Ögel, Türkiye 3.sü olmayı başardı. Abidin Karabulut ise ilk turda Kırşehir ili sporcusu Umut Can Aydın'ı, ikinci turda İzmir ili sporcusu Enes Furkan Mecit'i, üçüncü turda İstanbul ili sporcusu Emre Savur'u çeyrek finalde Tekirdağ ili sporcusu Ataberk Alakuş'u yenerek yarı finale yükseldi. Yarı final müsabakasında Ankara ili sporcusu Ahmet Burak Çuhadar'a yenilen sporcumuz 3'üncülük müsabakasına çıkmaya hak kazandı. 3'üncülük müsabakasında Ankara ili sporcusu İsmail Ünal'ı yenen sporcumuz Abidin Karabulut, Türkiye 3.sü oldu.

Batuhan Coşkun Üçüncülük Maçında Yenildi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımından Batuhan Coşkun ise ilk turda Burdur ili sporcusu Ahmet Efe Tunç'u, ikinci turda Şanlıurfa ili sporcusu Kadir Alkan'ı yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final maçında İstanbul ili sporcusu Fatih Kösa'ya yenilen sporcumuz repesaj müsabakalarına kaldı. Repesaj müsabakalalarında Ordu ili sporcusu Yılmaz Bartu Göl'ü ve ardından Ankara ili sporcusu Atakan Canpolat'ı yenen sporcumuz 3'üncülük müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Üçüncülük müsabakasında İstanbul ili sporcusu Can Güzel'e yenilen sporcumuz Türkiye 5.si oldu.