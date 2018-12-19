Büyükşehir'in Kadın Şoförleri Direksiyon Başında
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım filosunun yeni kadın şoförleri direksiyon başına geçti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım filosunun yeni kadın şoförleri direksiyon başına geçti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosunun yeni kadın şoförleri trafikte direksiyon salıyor. Kadın şoför bünyesi Merve Fet ve Belgin Maden dahil olarak göreve başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih
Pistil, "Ulaşım filomuzda daha önce 3 kadın şoförümüz göreve başlamıştı. Şimdi bu sayı 5'e çıktı. Bu gelişmeler bizleri oldukça memnun ediyor. Şoförlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Bir önceki işinin direksiyon eğitmeni olduğunu ve birçok kişiyi ehliyet sahibi yaptığını dile getirerek sözlerine başlayan Merve Fet, "34 yaşındayım ve bir çocuk annesiyim. Direksiyon eğitmenliği yaptığım zamanlarda birçok kişiyi ehliyet sahibi yaptım. Belediyenin bize sunduğu iş imkanlarını duydum ve otobüs şoförü olmaya karar verdim. Küçüklüğümden beri içimde büyük araç kullanma isteği vardı. 15 yıldır araç sürüyorum. 4 yıl direksiyon eğitmenliği yaptım. Daha önce ulaşım filosuna katılan Bahar ve Derya ablalarımızı görünce cesaretlendim. Onlar bizi cesaretlendirdi. Çok güzel tepkiler aldım. İçerisinde cesaret barındıran tüm kadınların bu işi başaracağına inanıyorum. Kadın isterse her işi başarabilir. Bizlere güzel temennilerde bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ferizli
'de oturan ve 4 çocuk annesi olan Belgin Maden, "38 yaşındayım. 18 yıldır araç kullanıyorum. 3 yıldır da sürücü kursunda eğitmenlik yapıyorum. Bahar ve Derya hanımı gazetelerde gördüm. Onlar bizi cesaretlendirdi ve bu işi yapmaya karar verdim. Bizler bu şehirde öncü olmak istiyoruz. Kadınların bu işi becerebileceğini düşünüyorum. Yakın çevremden de çok güzel tepkiler aldım. İşimi seviyorum. Tecrübeli bir şoförüm. Bizlere inanan ve güzel sözler söyleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:43 Kaynak: İHA
Diyarbakır'da Akrabaları ile Tartışma Yaşayan Kadın, Sokak Ortasında Dövülerek, Yerde Sürüklendi
Trafikte Tartıştığı Genç Kadını, Otomobiliyle Metrelerce Sürükledi
MasterChef'te Finalistler Belli Oldu! Yarışmaya Veda Eden İsim Burcu Oldu
Gaziantepli Girişimci Ürettiği Streçleme Makinesi ile Halı ve İplik Sektöründe İtalyanların Tahtını Salladı