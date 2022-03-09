Büyükşehir'in Kadınlar Günü programına büyük ilgi - Son Dakika

BALIKESİR'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi'nin birlikte düzenlediği programlarla kutlandı. Kadınlar, Dilşan Balkancı'nın 'Hayat Bazen Atlı'dır' resim sergisine, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün Anadolu mirasının çeşitli örneklerinin yer aldığı karma defilesine ve Türkiye'nin dört önemli kadın çello sanatçısından oluşan Çello Paradiso konserine büyük ilgi gösterdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Avlu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program kapsamında resim çalışmalarına 1990 yılında Balıkesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Atölyesi'nde adım atan Ressam Dilşan Balkancı'nın 'Hayat Bazen Atlı'dır' sergisinin açılışıyla başladı. Balıkesir Müzesinde, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesinde, Jokey Kulübü Koleksiyonunda, Balıkesir Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesinde ayrıca Avrupa ve Amerika'da eserleri bulunan sanatçının sergisi, katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

DİLŞAN BALKANCI'YA KENT ŞÜKRAN BERATI

Sergi açılışının ardından Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından hazırlanan 'Yaşayan İnsan Hazineleri' belgesel-film serisinin Dilşan Balkancı bölümünün ön gösterimi yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı tarafından sanatçıya 'Kent Şükran Beratı' takdim edildi. Sonrasında geleneksel Türk giyim ve el sanatlarını asıllarına bağlı kalarak güncel yorumlarıyla günümüze aktarıp, yurtiçi ve yurt dışında düzenlediği sergilerle bu zengin mirası evrensel boyutlarıyla tanıtan bir eğitim kurumu olan Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün koleksiyonunun yer aldığı defile, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Balıkesir'de kadınlarla buluştu. Her biri ayrı bir öykü barındıran, geçmişin izini gelecekle buluşturduğu Anadolu mirasının çeşitli örneklerinin yer aldığı karma defile, seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.

SALONA SIĞMAYAN SEYİRCİLER SAHNEDEN İZLEDİ

Defilenin ardından Türkiye'nin dört önemli kadın çello sanatçısından oluşan Çello Paradiso Grubu, 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel hazırladıkları repertuarlarıyla seyirci karşısına çıktı. Klasik müzik dünyasının bilinen ve sevilen eserlerinden seçkilerin yer aldığı konsere, Balıkesirliler büyük ilgi gösterdi. Salona sığmayan vatandaşlar konseri, sahnede sanatçıların yanından izledi. 8 Mart doğumlu olan Zaliha Didem Erken'e sahnede doğum günü sürprizi yapıldı. Kadın müzisyen kimliğinin önemli örnekleri olarak bireysel kariyerleri başarılarla dolu Çello Paradiso grubu üyeleri Habibe Şafak Erişkin, Zaliha Didem Erken, Gülyar Say, Dilbağ Tokay'ın performansı ayakta alkışlandı.

BAŞKAN YILMAZ KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklere ilgili göstererek salonları dolduran vatandaşlara teşekkür eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Hayatımıza merhamet ve güzellik katan tüm kadınların, Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sanata ve sanatçıya değer veren bir şehir olmak yolunda hızla ilerliyoruz. Bu özel günde kadın sanatçılarımızı, seyirciyle buluşturduk. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerimiz devam edecek" diye konuştu.