Büyükşehir'in Kar Timleri İş Başında

Erzurum
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kar
Timleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için kentte karla mücadele çalışmasını 7/24 sürdürüyor.
Kırsal alan, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yapan ekipler, araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri baştan aşağı temizledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede görev yapan Kar Timleri, tüm ekipmanıyla haftada 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor.
Bin 335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 5 bin 530 kilometrelik yol ağında görev yapan "Kar timleri", kardan geçit vermeyen yolları ulaşıma açtı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, "Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler'de görevli ekiplerimiz, kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmasına devam ediyor. Karla mücadele çalışmalarını yaklaşık 209 araç ve 659 personelle gerçekleştiriyoruz. Hemşerilerimiz kapalı köy yolları ve ulaşımda yaşanan olası bir problemde Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayabilirler. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kış mevsimini güzel bir şekilde geçirmeleri için tüm imkanlarımızı halkımızın hizmetine seferber ediyoruz" dedi.
Başkan Sekmen, araç sürücülerini de uyararak, "Gerek duymadıkça araçlarımızla trafiğe çıkmayalım, mümkün oldukça toplu ulaşım araçlarını tercih edelim" diye konuştu. - ERZURUM