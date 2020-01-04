Büyükşehir'in kar timleri iş başında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'in kar timleri iş başında - Son Dakika

Büyükşehir'in kar timleri iş başında

6 saat önce

Kentteki kar yağışı sonrası harekete geçen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kar Timleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için şehirde karla mücadele çalışmasına devam ediyor.

Büyükşehir'in kar timleri iş başında, System.String[]

Kentteki kar yağışı sonrası harekete geçen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kar Timleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için şehirde karla mücadele çalışmasına devam ediyor. Kırsal alan, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yapan ekipler, araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri baştan aşağı temizledi. Bin 335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 5 bin 530 kilometrelik yol ağında görev yapan "Kar timleri", güvenli bir ulaşım için yolları konforlu bir hale getiriyor. Büyükşehir'in Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yol Yapım Şube Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nde görevli kar timleri, yağışın ardından karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.


"EKİPLERİMİZ KARLA MÜCADELEDE 7/24 GÖREV YAPIYOR"


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Sekmen, "Dört ayrı birimimiz olan Fen İşleri, Kırsal Hizmetler, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler'de görevli ekiplerimiz, kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmasına başladı. İl genelinde karla mücadele çalışmalarını yaklaşık 1000 personelle gerçekleştirmekteyiz. Şehrimizdeki tüm ana ve ara arterler, cadde ve sokaklar, kırsaldaki tüm mahallelerde ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyor. Hemşehrilerimiz olası bir kapalı köy yolu ya da ulaşımda yaşanabilecek herhangi bir problemde Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayabilirler" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü
Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri
18:05 Şentop: Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören anlayışlar Ortadoğu'ya barış... - Son Dakika
18:05 Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye kurtardı - Son Dakika
18:04 Terör karargahına çevrilen okul 'Barış Pınarı' adıyla açıldı - Son Dakika
18:04 SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit... - Son Dakika
18:02 Yükümlüler sahipsiz hayvanları yuvalarına kavuşturdu - Son Dakika
17:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Son Dakika
16:32 Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 18:08:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'in kar timleri iş başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]