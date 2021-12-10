Büyükşehir'in Kariyer Mersin Projesine Toros Üniversitesi'nden Tam Destek - Son Dakika
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Büyükşehir'in Kariyer Mersin Projesine Toros Üniversitesi'nden Tam Destek

10.12.2021 10:11
Büyükşehir'in Kariyer Mersin Projesine Toros Üniversitesi'nden Tam Destek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen Kariyer Merkezi, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerinin istihdam edilebilirliğine destek olunması amacıyla "Kariyer Mersin" projesini hayata geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen Kariyer Merkezi, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerinin istihdam edilebilirliğine destek olunması amacıyla "Kariyer Mersin" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Yetenek Dönüşüm Programı ile iş arayan, öğrenci ve işverenlere yönelik rehberlik hizmetlerinde standartların yükseltilmesi, üniversite-sanayi-kent iş birliğine insan kaynakları açısından destek sunulması amaçlanıyor. Projeye son olarak Toros Üniversitesi de destek verdi.

Kariyer Merkezi koordinasyonunda, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, MTSO EKAV Vakfı ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği'nin (GİDERİK) bir araya geldiği projenin, Mersin'i geleceğe hazırlaması planlanıyor.

Toros Üniversitesi'nden "Kariyer Mersin" projesine tam destek

Proje kapsamında iş birliği yapılan kuruluşlar ziyaret edilerek, proje kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi liderliğinde buluşan heyet, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz'ü ziyaret etti.

Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Mersin'de başlatılan Kariyer Mersin projesinin kentte heyecan yarattığını ifade ederek, ilgili tüm tarafların bir araya gelmesinin önemine değindi. Toros Üniversitesi olarak öğrencilerin akademik eğitimleri kadar iş hayatına hazırlanması konusuna da önem verdiklerini söyleyen Arıöz, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi öncülüğünde başlayan projenin etkin bir paydaşı olarak, Mersin'e değer katacak program ve projelere destek sunacaklarını vurguladı.

Kariyer Merkezi'nde hedefler büyük Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Kariyer Merkezi'nin kurulduğu ilk günden itibaren kurumlar arası iş birliğine dayalı projelere odaklandığını söyledi. Özada, iş arayan, öğrenci ve işverenlere yönelik rehberlik hizmetlerinde Türkiye'de bir model yaratmak için "Mesleki Eğitim, Kariyer Rehberliği, Yetenek ve Kişilik Envanterleri, Gölge Çalışma, Networking Buluşmaları ve Kariyer Etkinlikleri" hizmetlerini tek bir çatı altında paket halinde vermek istediklerini vurgulayarak, diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi'nde yer alan Kariyer Fırsatları konusunda üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine dönük projelere odaklanacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 10. 12. 2021 09: 00: 06

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Büyükşehir'in Kariyer Mersin Projesine Toros Üniversitesi'nden Tam Destek - Son Dakika

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