BÜYÜKŞEHİR'İN KENT GEZİLERİYLE YEREL EKONOMİ CANLANIYOR - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Başkentlileri kent gezileriyle yeniden buluşturdu. Haftanın 7 günü kent gezilerine katılan Başkentliler, yöresel pazarları gezip alış veriş yaparak yerel esnafın ekonomisine de katkı sağlıyor. 15 Haziran'dan bugüne kadar 15 ilçeye düzenlenen 68 seferle kent gezilerine bin 932 kişi katılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda tüm vatandaşları Başkent 153'e kayıt yaptırarak kent gezilerine katılmaya davet etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkent'te hem vatandaşların sosyalleşmesi hem kentini yakından tanıması hem de yerel esnafın ekonomisine destek olmak amacıyla ücretsiz kent gezilerini yeniden başlattı.

Bir yandan insan odaklı projeleri hayata geçiren bir yandan da Ankara'nın tanıtımına katkı sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kent gezilerine katılım her geçen gün artıyor.

ÜCRETSİZ KENT GEZİLERİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda kent gezilerine tüm vatandaşların Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunarak kayıt yaptırabileceği çağrısında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ücretsiz kent gezilerimizle vatandaşlarımız Ankara'mızı keşfederken yöre esnafımız da yaralarını sarıyor, yerel ekonomi canlanıyor" dedi.

15 Haziran'dan bugüne kadar 15 ilçeye yapılan 68 seferle bin 932 kişinin katıldığı kent gezileri yoğun ilgi görüyor. Haftanın 7 günü gerçekleştirilen kent gezileri; Nallıhan, Bala, Kalecik, Kahramankazan, Beypazarı, Polatlı, Çubuk, Ayaş, Çamlıdere, Şereflikoçhisar, Kızılcahamam, Haymana, Evren, Güdül ve Elmadağ ilçelerine düzenleniyor.

YEREL ESNAFA CAN SUYU

Ankara'nın tanıtımına katkı sağlayan kent gezileri, yerel esnafın ve ilçe ekonomisinin canlanmasına da katkı sağlıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kent gezilerine katılan Başkentliler, yöresel pazarları gezerek alış veriş yaparak ilçe esnafını da sevindiriyor. Ayaş ve Kalecik ilçelerine düzenlenen ücretsiz gezilere katılan vatandaşlar ve bölge esnafı kent gezilerinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Musa Kaya: "Emekli öğretmenim. Ayaş gezisine ilk defa katılıyorum. Gerçekten güzel bir gezi oluyor, çok keyif alıyoruz. "

-Safiye Kaya: "Emekli öğretmeniz ve gezmeyi seviyoruz. Ayaş'a Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla ilk defa geliyorum. Ayaş doğal ve çok güzel bir ilçe. Diğer gezilere de katılmak isteriz. Bundan sonra Beypazarı ve Kızılcahamam'ı da görmek istiyorum. Turlara katılamayan insanlar için düşünülmüş güzel bir organizasyon. Böyle bir gezi düzenlediği için Mansur başkana da teşekkür ediyorum. "

-Şevket Çiftçi: "Bu tür sosyal faaliyetlerin daha da artırılarak desteklenmesini bekliyorum. Hem toplumumuzun rahatlaması hem de kendi şehrimizdeki sirkülasyonun artması için bu gezilerin gerekli olduğunu düşünüyorum. İlk kez randevu alırken de hiç zorlanmadım, yetkililerin geri dönüşü de kısa sürdü. "

-Hüseyin Karataş (Esnaf): "Ayaş'ımıza sıcak para girişi az. Bizim kendi civarımız, köylerimiz gelir ama dışarıdan, Ankara'dan gelenimiz çok az. Bu organizasyon çok iyi oldu. "

-Sema Korkmaz (Esnaf): "Ayaş için her zaman tavsiye ettiğimiz, yıllardır beklediğimiz bir organizasyon. Ayaş'a böyle bir tur düzenlenmesi biz küçük esnaf için çok güzel bir şey. İnşallah devamı gelir. Buraya gelenler 1 kilo domates bile alsa hepimize fayda sağlar. Ben bütün esnaf adına düşünüyorum. Bugün Ayaş'ın pazarı kuruldu. Buraya gelenler domates, kiraz, dut alsa ben kazanmış gibi olurum. "

-Gazenfer Bal (Esnaf): "Büyükşehir Belediyemizin Ankara'nın merkezinden ilçelere düzenlediği turların yerel esnafa gayet tabi ki faydası var. Pandemiden dolayı esnaf dünyanın her yerinde büyük sıkıntı çekti. Biz de Ayaş esnafı olarak büyük sıkıntı çektik. Elbetteki bu turların bize faydası çok büyük, güzel bir uygulama. "

-Mustafa Kır (Esnaf): "Mansur başkan buraya misafir gönderdiği için başımızın tacı. "

-Galip Güleç (Esnaf): "Ayaş Yöresel Ürünler Pazarı'nda esnafım. Bazlama, gözleme, domates, kiraz ve dut gibi yöresel ürünler satıyoruz. Pandemiden dolayı küçük esnaf bitikti. Mansur başkanımıza ilçemize tur düzenleyip bizlere yardımcı olduğu için teşekkür ederiz. "

-Emine Şimşek (Esnaf): "Pandemiden dolayı çok zor günler geçirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği turlar esnafımıza can suyu oldu. "

-Emine Özsoy (Esnaf): "İlçemize gelenler sayesinde ayakta durabiliyoruz, şükürler olsun. "

-Nahide Kahveci: "Ev hanımıyım. Daha önce Çanakkale gezisine katılmıştım. Ondan da çok memnun kalmıştım. İlçe gezilerine ilk kez katılıyorum. Pandemiden sonra eşimi de aldım yanıma koşa koşa geldik. "

-Suat Yıkmaz: "Bir belediyenin halka hizmet unsurlarından birisi de tarihi yerleri halka tanıtmak, halkın güzel ve hoş vakit geçirmelerini sağlamak, imkanı olmayan kişilere de bu tür sosyal etkinlik olanakları sağlaması çok önemli. "

-Sarif Çapan: "Kent gezilerine ikinci kez katılıyorum. Çok memnun kaldım. Bu tür aktivitelere daha fazla yer verilirse daha iyi olur. "

-Esra Yılmaz: "Kent gezilerine ilk defa katılıyorum. O kadar güzel ki bundan sonraki gezilere de katılmak istiyorum. Kalecik'e ilk defa geldim. Ankara'nın farklı yerlerini görme imkanı bulduk. "

-Dürdane Atan: "Bu gezileri çok güzel ve çok olumlu buluyorum. Gezilecek, görülecek yerleri tanıyoruz. Eve dönünce aileme de anlatacağım, onlarla da geleceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekür ediyorum. "

-Seyfettin Erdamar (Esnaf): "Ankara'nın en eski ilçelerinden birisi de Kalecik. Tarihi yerlerimiz çok fazla. Bu geziler çok iyi düşünülmüş bir hizmet. "

-Kadir Kınacı (Enaf): "Bu gezilerin esnafa ileride büyük katkısı olacağını düşünüyorum. "

HAYMANA'DA TERMAL OTELLERDEN YÖRESEL PAZARLARA TÜM GÜN GEZİ

Başkentliler devam eden kent gezileri kapsamında Haymana ilçesine gerçekleştirilen gezi programına da yoğun ilgi gösterdi.

Haymana termal otelleri, yöresel pazarları, türbe ve tarihi yerleri ziyaret eden 46 vatandaş, Haymana gezisinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle anlattılar:

-Tezer Teke: "Daha önce Şereflikoçhira'a gittim. Başarılı bir organizasyon. Son derece verimli geçti. İlk seyahatimden izlenimlerime göre ikinci geziye de gelmeyi planladım. Büyükşehir Belediyesini bu organizasyondan dolayı kutluyorum. "

-Gül Kılıç: "O kadar çok memnun kaldım ki anlatamam. Ben bilboardlarda duyurusunu gördüm. İlk kez katılıyorum. Müracaat ettik oğlum eşim ve ben. Pandemiden sonra çok keyif verdi bize. Hiçbir ücret almadan katıldık. Pazarına bayıldım. Kaç yıldır Ankara'da oturuyorum ve Haymana'yı görmemiştim bu vesileyle gezme imkanı bulduk. Yöresel pazarı gezdik ve alışveriş yaptık. Her şey çok güzeldi. "

-Müjdat Doğan (Pazarcı esnafı): "Ne kadar çok ilçemize vatandaş gelirse o kadar ilçemiz kalkınır. Sürekli turizm projeleri bekliyoruz. Hiç tanımadığım müşteriler görüyorum soruyorum nereden geliyorsunuz diye, gezi için geldiklerini söylüyorlar. Çok memnun kalıyoruz bu organizasyonlardan. "

-Reyhan Doruk: "Duyuruyu gazeteden okudum. Başvuru yaptım hemen geri döndüler. İlk gezim Haymana'yı da görmemiştim. Pandemi döneminde çok yorulduk. Değişiklik olur dedik ve yöresel pazarları gezmek alışveriş yapmak çok güzel oldu. Hem esnafa hareketlilik kattık hem de doğal yiyeceklerden satın almış olduk. "

-Ferdi Bulut (Pazarcı esnafı): "Pazarda el yapımı bebekler satıyorum. Benim eşim görme engelli ve kendisi el emeğiyle perdelerden gelinlikli bebek yapıyor biz de pazarda satıyoruz. Ürünleri tanıtmak için bu geziler çok önemli. Esnaf bu gezilerle çok hareketleniyor. "

-Ahmet Yanıkgönül: "Geziler sayesinde ilçeleri geziyoruz. Diğer ilçelere de gitmeyi düşünüyorum. Pazardan alışveriş yaptık esnafa bu gezilerin çok faydası oluyor. Esnaf zor durumda böyle turlardan esnaf kazanıyor biz de doğal yiyecekler yemiş oluyoruz. "

-İbrahim Özkan: "Sağ olsun belediyemiz bize gezme fırsatı tanıdı. Yıllardır gelememiştim buralara bize motivasyon sağladı. "

-Fatoş Güler: "Kızımla beraber geziye katıldık. Başka gezilerde olursa katılmayı düşünüyoruz. Haymana'ya ilk kez geldim ve beğendim. Pazardan bir sürü yiyecekler aldım. "

-Naz Güler: "Annem ve kardeşimle beraber geldik. Çok eğlenceli geçti benim için. Zaten pandemi nedeniyle çok bunalmıştık bu gezi çok iyi geldi. "

-Ebru coşan: "İlk defa geziye katıldım. Gezi verimli geçiyor. Yöresel ekmeklerden aldık. Doğal ürünlerden satın aldık Ankara merkezde böyle doğal yiyecekler alamıyoruz. "

-Salih Altuğ: "Gayet hizmetten memnun kaldım. İlçe pazarına gittik, termal otele geldik. Pazarda meyve, sebze ve süt ürünlerinin hepsinin doğallarını bulabiliyorsunuz. Biz de alışveriş yaptık. Esnaf zor durumdaydı gayet güzel düşünülmüş bir organizasyon olmuş. "

-Kader Yılmaz: "Yöresel pazara gittik alışveriş yaptık. Pazarda çeşit boldu çok beğendik. Keyfimiz yerinde bize moral oldu çok mutlu olduk. "

-Talat Yılmaz: "Çok güzel geçiyor gezi. Tekrar buraya gelmeyi düşünüyorum. Pazara gittik, türbeye gittik, müzeye gittik bize rehberlik ettiler sağ olsunlar. Pazardan alışveriş yaptık. "

-Ülkü Durna: "Önce pazara gittik her şey vardı alışveriş yaptık fiyatlarda uygundu her şey tazeydi. Bu hizmetten memnun kaldım herkese teşekkür ederim. "

-Asiye Türkmen: "Ben hiç gelmemiştim haymanaya. Uzun zamandır eve kapanmıştık biz yaşlılar olarak. Burasını çok beğendim ve bana iyi geldi. "

-Bilge Kandemir: "Pazarı gezdik organik sebzelerden ve meyvelerden aldık. İlçeyi yakından görme imkanı bulduk. Ben ayrıca sosyal yardım da alıyorum Büyükşehir Belediyesinin tüm çalışmalarından memnunum teşekkür ediyorum. "

-Hatice Kavak: "İlk kez katılıyorum. Her şey çok mükemmel. Pazarı gezdik tarihi yerlere gittik. Pazar esnafından alışveriş yaptık onlar bizden istifade ettiler biz de onlardan doğal yiyecekler alarak istifade etmiş olduk. Her şey ok güzeldi"

-Sema Dündar: "Pazara gittik doğal ürünlerden aldık. Bizim gelmemizle Pazar hareketlendi buda bizi sevindirdi. Haymanayı ilk kez görme şansım oldu. "

-Mehmet Ali Şimşek: "Ben geziden çok mutlu oldum. Seyahat boyunca çok eğlenceli anlar yaşadık. Pazardan tereyağı ve peynir aldık tadı çok güzeldi. Ayrıca termal otele geldik bilgi aldık. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. "

-Soner İnanır: "11 yaşındayım. Annem ve ablamla beraber geldim. Pazardan kayısı, yoğurt ve sucuk aldık. Pandemi nedeniyle dışarı çıkamamıştık. Bu gezi sayesinden sosyalleşmiş olduk.

-Ahmet Ilgaz Gençtürk: "Lise 1. Sınıfa gidiyorum. Yolda gelirken müzik dinleyerek oynayarak geldik. Gezi çok eğlenceli geçiyor. Daha sonra diğer gezilere de gitmek istiyorum. "

-Canan Gençtürk: "Emeği geçen herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Görmediğimiz ilçeleri görüyoruz organik yiyecekleri tatmak ve satın alma fırsatı buluyoruz. Pazarda alışveriş yaptık ilçe turizmi de canlanmış oluyor. "

-Burçin Benli: "Geziye ilk defa katılıyorum. Sebze ve meyveler aldık pazardan gayet güzel organize edilmiş bir etkinlik. Pazarı gezdik, termal oteli de gezdik. Gezi çok faydalı oldu. Uzak kaldığımız bir çok şeyi burada görme imkanı bulduk. "

-Kaan Benli: "11 yaşındayım. Çok beğendim bu geziyi. Bugün pazara gittik, termal otele gittik. Ben bayağıdır dışarı çıkamamıştım farklı bir ortam görmüş odum ve eğlendim. "

-Sibel Şahin: Gezi bizim için güzel geçiyor. Eğlendik gezdik çocuğumla beraber geldim. Pazardan alışveriş yaptık. "

-Emin Çayıroğlu: "Bu gezi her şekilde bize moral oldu. Sağ olsun var olsunlar"

-Nisanur Altınsoy: "Bizim gelmemizle Pazar esnafına para kazandırmış olduk. Farklı yerler görmek ve doğal ürünlerden almak bizi memnun etti. "

VATANDAŞLARDAN POLATLI GEZİSİNE YOĞUN İLGİ

Polatlı ilçesine düzenlenen kent gezisine katılan vatandaşlar önce Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı tarihi yerleri ziyaret ederken daha sonra da yöresel pazarlardan alışveriş yaptılar.

Geziye katılan ve Polatlı'yı hiç görmemiş vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Fatma Can: "Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur beye sonsuz teşekkür ederim, bizi buralara getirdi. O kadar heves ediyorduk ancak gelemiyorduk. Sakarya Meydan Muhaberesi'nin Ankara'da olduğunu bu geziler sayesinde öğrendim. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sonsuz minnet ve Mansur Yavaş'a da sonsuz teşekkür ederiz. "

-Ayla Zorlu: "İlk defa katılıyorum, çok memnun kaldım. Diğer gezilere de katılmayı düşünüyorum. Mansur Yavaş'a çok çok teşekkür ederim. "

-Nuran Erdem: "İlk kez katıldım, çok memnun kaldım. Tarihi pek çok bilgiyi bu gezi sayesinde öğrendim. Mansur Başkana çok teşekkür ederim. "

-Güzel Sezer: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a binlerce kez teşekkür ederim. Çalışmalarından, vatandaşa verdiği hizmetten çok memnunuz. İlk kez katıldım geziye ve çok memnun kaldım. "

-Halime Olgun: "Doğma büyüme Ankaralıyım ancak Ankara'da böyle bir yerin olduğunu hiç bilmiyordum. Bu gezi sayesinde öğrendim. "

-Ali Kılınç: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederim. Bu gezi sayesinde çok şey öğrendim. "

-Nesrin Yahya: "Gezi için kelimeler yetmiyor o kadar güzel. Gezdiğimiz yerler çok güzel. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği gezilere ilk defa katılıyorum ve çok beğendim. "