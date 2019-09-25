Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in kırtasiye desteği sürüyor
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Büyükşehir'in kırtasiye desteği sürüyor

1 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçelerde yaşayan öğrenciler için başlattığı kırtasiye malzemesi desteğine devam ediyor.

Büyükşehir'in kırtasiye desteği sürüyor, System.String[]

Sosyal belediyecilik anlayışı ile gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşlara her alanda destek olmayı aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla ilçelerde kırtasiye yardımı yapıyor. Okul çağındaki çocuklara içinde defter, kalem, cetvel gibi okul malzemeleri bulunduran bir çanta hediye eden Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkan Büyükerşen'in başarı dileğinde bulunduğu kartları da çocuklara iletiyor.

Geçtiğimiz günlerde Çifteler, Sarıcakaya, Mihalgazi, Alpu, Seyitgazi, Han, Beylikova ve Mihalıççık'da gerçekleştirilen dağıtımlar son olarak Mahmudiye ilçesinde gerçekleştirildi. İçinde defter, kalem, silgi boya kalemleri gibi malzemelerin bulunduğu çantaları alan çocuklar, eğitime verdiği destek dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Hediyeler dolayısıyla ilçedeki çocukların çok mutlu olduğunu ifade eden Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan ise destekleri dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Mahmudiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:56 Kaynak: Bültenler
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