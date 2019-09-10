Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in kış spor okulları 7 branşta başlıyor
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Büyükşehir'in kış spor okulları 7 branşta başlıyor

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ortak çalışması kapsamında yaz spor okullarının sona ermesinin ardından şimdi de kış spor okullarında heyecan başlıyor.

Büyükşehir'in kış spor okulları 7 branşta başlıyor, System.String[]

Bünyesinden bu zamana kadar çok sayıda başarılı sporcu yetiştiren ve birçok başarıya imza atan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kış döneminde voleybol, basketbol, futbol, yüzme, okçuluk, tenis ve cimnastik branşlarında uzman eğitmenler eşliğinde Manisalı öğrencileri sporla buluşturmaya devam edecek. Toplam 7 branşta açılacak olan kış spor okullarında öğrencilerden servis ve malzeme ücreti alınmayacak.

Kayıtlar 16 Eylül'de, Kurslar İse 5 Ekimde Başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ortak çalışması kapsamında başlayacak olan kış spor okullarında kayıtlar 16 Eylül tarihinde, kurslar ise 5 Ekim tarihinde başlayacak, 19 Nisan tarihinde sona erecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kış spor okullarında yüzme branşında 2006-2015, okçuluk branşında 2004-2011, voleybol branşında 2006-2011, basketbol branşında 2008-2013, tenis branşında 2005-2012, cimnastik branşında 2013-2015, futbol branşında ise 2006-2013 doğumlular kurs alabilecekler. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ortak çalışmasıyla açılacak olan kış spor okullarında ücretler ise aylık olarak şu şekilde belirlendi, okçuluk, tenis, jimnastik 150 TL, yüzme 160 TL, basketbol, voleybol ve futbol 100 TL.

Nalbantlar, "Bu Yıl Kış Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okullarında Branş Sayısını Arttırdık"

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak bu yaz döneminde de binlerce öğrenciye hizmet verdiklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, "Manisa Büyükşehir Belediyespor yaz okullarında her yıl olduğu gibi bu yılda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün, Manisa'mıza kazandırdığı modern tesislerde öğrencilerimiz spor yapma imkânı buldular. Yaz spor okullarının sona ermesinin ardından şimdi de kış spor okullarında Manisalı öğrencilerimize bu kez 7 branşta spor yapma imkânı sağlayacağız. Kayıt işlemleri yüzme, tenis, okçuluk, cimnastik, voleybol ve basketbol branşlarında Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu Spor Tesisleri'nde, futbolda ise Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde yapılacak. Öğrencilerimizden servis ve malzeme ücreti alınmayacaktır" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:35 Kaynak: Bültenler
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