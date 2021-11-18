Manisa Büyükşehir'in Komisyonları Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Çevre ve Sağlık Komisyonları gündem toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon toplantısında üyeler, "Büyükşehir Belediyesi imkanları doğrultusunda okul çağındaki gençlerimizin eğitim, kültür ve spor alanındaki ihtiyaçlarının tespit edilmesi, böylece sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yapılması" konusunda fikir alışverişinde bulundu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük binasında yapılan toplantıya, MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, MCBÜ Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Dilek Karaca, MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Kadir Yıldız, MCBÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ekrem Yılmaz, MCBÜ Eğitim Fakültesi'nden Doç. Dr. Mehmet Gedizli, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile komisyon başkanı ve üyeleri katıldı. Komisyon üyeleri toplantıda il genelindeki eğitim ve spor alanında diğer kurumlarla ortaklaşa neler yapılabilir konusunda yaptıkları fikir alışverişi ile geleceğe yönelik planlamalarda bulundu.