Büyükşehir'in Koreli stajyerleri iki ülke arasında turizm elçisi olacak - Son Dakika

Büyükşehir'in Koreli stajyerleri iki ülke arasında turizm elçisi olacak

16.03.2021 11:19

Büyükşehir'in Koreli stajyerleri iki ülke arasında turizm elçisi olacak Staj için 8 bin kilometre uzaktan geldiler Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Hankuk Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesi Türk-Azeri Bölümü son sınıf öğrencileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde staja başladı.

Büyükşehir'in Koreli stajyerleri iki ülke arasında turizm elçisi olacak

Staj için 8 bin kilometre uzaktan geldiler

BURSA - Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Hankuk Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesi Türk-Azeri Bölümü son sınıf öğrencileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde staja başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin turizme yönelik baskılı ve dijital yayınlarının Korece'ye çevrilmesi konusunda aktif görev alan stajyerler, aynı zamanda iki ülke arasındaki gönüllü turizm elçileri olacak.

Bursa'nın turizmden daha fazla pay alabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle Güney Kore'ye yönelik başlattığı turizm açılımı yeni bir boyut kazandı. Daha önce Güney Koreli sosyal medya fenomenleri ve önemli seyahat acentelerinin yetkililerini Bursa'da ağırlayan ve Bursa'nın tanıtımına yönelik çalışmalara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de eğitim turizmine öncülük etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti, Seul Büyükelçiliği ile Hankuk Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Seul Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü Seul Ofisi ve Türk Hava Yolları Seul Ofisi'nin girişimleri ile Güney Koreli öğrenciler Bursa'da staja başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi staj programında Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı ile de öğrencilerin farklı alanlarda deneyim kazanması adına işbirliği gerçekleştirdi. Yaklaşık 8 bin kilometre uzaklıktan gelerek Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda staja başlayan Soo Yeon Park, Damhee Jo, Joohyung Jung ve Ha Eun Kim, özellikle belediyenin ve staj programına katkı sağlayan kurumların turizme yönelik baskılı ve dijital yayınlarının Korece'ye çevrilmesi ve yeni dijital tanıtım içerikleri oluşturulması konusunda aktif görev almaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Bakanı Alinur Aktaş, yaklaşık 4 ay boyunca staj için Bursa'da kalacak olan Güney Koreli öğrencileri makamında ağırladı. Bursa şehri olarak her ülke ile dost ve kardeşlik ilişkisi içinde olduklarını ancak Güney Kore ile 70 yıl öncesine dayanan özel bir bağ olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Onların bağımsızlığı için girip, savaşa katılan 1000 şehidimiz var. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak ilişkileri daha da sıcak tutmak ve turizm aracılığıyla ekonomiye de katma değer olarak dönüştürmek adına yaptığımız çalışmalar var. Dünyaca ünlü Güney Koreli Sanatçı Young-ho Yoo'nun Dünya Aynası-Ayna Adam eserini kardeşlik anıtı olarak Bursa Millet Bahçesi'ne dikmiştik. Karşılıklı temaslarımız da olmuştu. Şimdi de 4 üniversite öğrencisi kardeşimiz stajyer olarak 4 ay boyunca bizimle olacak. Onlara başarılar diliyorum" dedi.

Daha önce öğrenci değişim programları kapsamında Ankara ve Kayseri'ye geldiklerini ifade eden Güney Koreli öğrenciler de Bursa'ya hayran kaldıklarını söyledi. Tarihi ve doğal güzellikleriyle Bursa'nın çok güzel bir şehir olduğunu dile getiren Koreli gençler, iki ülke kültürlerinin benzer olması nedeniyle bir zorluk çekmediklerini ve Bursa mutfağından Bursa kebabını çok beğendiklerini söyledi.

Büyükşehir'in Koreli stajyerleri iki ülke arasında turizm elçisi olacak
Büyükşehir'in Koreli stajyerleri iki ülke arasında turizm elçisi olacak
Büyükşehir'in Koreli stajyerleri iki ülke arasında turizm elçisi olacak
Büyükşehir'in Koreli stajyerleri iki ülke arasında turizm elçisi olacak

Büyükşehir Belediyesi, Turizm, Bursa, Seul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'in Koreli stajyerleri iki ülke arasında turizm elçisi olacak - Son Dakika


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