Büyükşehir'in korona virüs önlemleri devam ediyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı il genelinde önlem almayı sürdürüyor. Aydın'ın bütün ilçelerinde aralıksız olarak gece-gündüz dezenfeksiyon işlemine devam eden ekipler, esnaflar başta olmak üzere hijyen kitleri dağıtıyor.

Alınan tedbirler kapsamında il genelinde talepte bulunan tüm kamu kurumları düzenli olarak dezenfekte edilirken, kurulan dezenfeksiyon istasyonlarında da kamuya hizmet veren araçlar başta olmak üzere gelen tüm araçlar dezenfekte ediliyor. Ayrıca gezici hijyen ekipleri de dükkanlarda dezenfeksiyon işlemi yapıyor. Diğer taraftan okul önlerinde ve semt pazarlarında da hijyen kitleri dağımı düzenli olarak devam ediyor.

Vatandaşların sağlığının korunmasını önemsediklerinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın genelinde ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonuna özel önem verdiklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu "Salgına karşı önlemler almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte duyarlılık göstererek maske kullanmalarını, sosyal mesafeye ve kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini önemle istiyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN