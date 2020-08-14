Büyükşehir'in Korona virüs önlemleri sürüyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı aldığı sıkı önlemleri devam ettiriyor.

Kamusal alanlarda dezenfeksiyon işlemlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir taraftan da esnafa ve vatandaşlara hijyen kiti dağıtımını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu salgın riski ortadan kalkana kadar sıkı önlemler almaya devam edeceklerini ifade etti.

Korona virüs salgınına karşı ilk günden itibaren sıkı önlemler alan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu önlemleri almayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'ın 17 ilçesinde maske, eldiven ve dezenfektan dağıtılırken, Büyükşehir Belediyesi'nin kendi tesislerinde ve merkez binası başta olmak üzere hizmet merkezlerinde de sıkı önlemler alınıyor. Hizmet merkezlerine gelen vatandaşların vücut sıcaklıkları termal kameralarla kontrol edilip, vücut sıcaklığı yüksek çıkan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinde de önlemler en üst seviyede alınırken maskesi olmayan vatandaşlara maske temin edilip ateşleri ölçüldükten sonra dezenfektan kullanıp tesislere girmelerine izin veriliyor.

"Başkan Çerçioğlu; Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, maske takalım"

Ekipler tarafından ilçelerdeki dezenfeksiyon istasyonlarında kamuya hizmet veren tüm araçlar ile Aydın genelindeki kamu binaları da düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Başkan Çerçioğlu vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunun altını çizerken "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için salgınını ilk gününden bu yana aldığımız tedbirleri aynı sıkılıkla devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın bir araya geldiği tüm toplu taşıma araçları dahil kamusal alanlarda dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak yapıyoruz. Salgının bir an önce son bulabilmesi için vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını ve kesinlikle maske takmalarını istiyoruz" dedi. - AYDIN