Büyükşehir'in 'Köyde Hayat Var' projesi İbradılılarla buluştu

Arıcılara kovan hibesi yapıldı

Düğün Hatırası güldürdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, geleneksel kültürün, tarımın ve üretimin sürdürülebilirliği ilkesiyle başlattığı "Köyde Hayat Var" projesi İbradı'da gün boyu süren etkinliklerle hayat buldu. Üreticilere kovan desteği sağlanırken, saha denetimi, etüt çalışması, hayvanlara dış parazit uygulaması yapıldı. Etkinlikler akşamda mahalli sanatçı konseri ve AŞT'nin "Düğün Hatırası" oyunu ile sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma anlayışı kapsamında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Köyde Hayat Var" projesi İbradı ilçesinde devam etti. Proje kapsamında ilk olarak İbradı merkez ve Ormana mahallesinde üreticilere arı kovanı dağıtıldı. Arı üreticileri daha fazla bal üretecek olmanın mutluluğunu yaşadı.

ETÜT ÇALIŞMASI YAPILDI

Arı kovanı dağıtımının ardından tarımsal sulama suyu etüt çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi İbradı Atıksu Arıtma Tesisi'nden çıkan atık suyun tarımsal sulamada kullanılabilmesine yönelik etüt çalışması yapıldı.

ÇEKİRGE İSTİLASINA KARŞI HİNDİ İLE BİYOLOJİK MÜCADELE

Daha sonra İbradı Eynüf Ovası'na geçildi. Bölge hayvancılığı için önemli bir yere sahip olan mera alanında çekirge istilası olması nedeniyle biyolojik mücadele kararı alındı. Büyükşehir Belediyesi biyolojik mücadele kapsamında bölge çiftçisine hindi dağıtılarak çekirgelerle mücadele edilecek. Çekirgenin doğal düşmanı olan hindi ile doğal yöntemle mücadele edileceğini belirten ARGE Şube Müdürü Deniz İlaslan Çürek, 20 bin 600 dekarlık alanda çalışmaya başladıklarını söyledi. Sürdürülebilir tarım için doğru teknikleri kullandıklarını anlatan Çürek, hindiciliğin bölgede çekirge istilası için kullanılacağını ayrıca geliştirileceğini söyledi.

HAYVANLARA DIŞ PARASİT UYGULAMASI

Köyde Hayat Var Projesi kapsamında daha sonra İbradı Aydınyayla Maşat bölgesinde küçük baş hayvanlara dış parazit uygulaması yapıldı. Dış parazit uygulaması ile küçükbaş hayvanlar bit, kene, pire gibi parazitlerden korunması sağlanıyor.

İBRADI BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN ÖN PLANDA

Köyde Hayat Var Projesiyle Antalya'nın tüm ilçelerinde, köyden mahalleye dönen kırsal yerleşim alanlarını gezerek tarımın ve üretimin sürdürülebilirliğini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ürün çeşitliliği ve alternatif gelir kaynağı oluşturmak için İbradı mahallelerine dağıtılan dut fidanı, lavanta, adaçayı fidesi alanlarında inceleme yapıldı.

AŞT KIRDI GEÇİRDİ

Tüm gün süren etkinlikler akşam da devam etti. Günün sonunda Antalya Şehir Tiyatroları "Düğün Hatırası" isimli köy seyirlik oyununu İbradılılar için sahneledi. Aylin Arslan ve İkbal Acun'un yazdığı oyun İbradı Meydanı'nı dolduran vatandaşları kahkahaya boğdu. AŞT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Avkıran da Köyde Hayat Var projesinin hayallerinin ötesinde ilgiyle karşılanmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Projemizin halk tarafından çok beğenilmesi ve kabul görmesi bizi mutlu ediyor. Biz birlikte yaptığımız sürece çok güçlüyüz" dedi.

KONSER EĞLENDİRDİ

Yerel sanatçıların yer aldığı konserde ise vatandaşlar eğlenceli saatler geçirdi. Konser ve tiyatro için Büyükşehir belediyesine teşekkür eden İbradı halkı, 'Pandemi nedeniyle evlerimize kapandık. Konsere tiyatroya aç kaldık. Büyükşehir belediyemize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler