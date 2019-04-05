Büyükşehir'in Küçük Sultanları

BURSABüyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalı gençlerden oluşan kız takımıyla bölgesel ligden yeniden başlayacaklarının müjdesini verdi.

Yoğun programına rağmen fırsat buldukça Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün farklı branşlarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın son durağı Büyükşehir Belediyespor Yıldız ve Küçük Kız Voleybol takımları oldu. Antrenmanlarını Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde gerçekleştiren Voleybol Kız takımlarını ziyaret eden Başkan Aktaş, sporcu, antrenör ve sporcu velileri ile bir araya geldi.

Antrenman esnasında Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticileri ve antrenörlerinden bilgi alan Başkan Aktaş, sporcularla da bir süre sohbet etti. Voleybol kız altyapı takımlarının elde ettiği başarılardan dolayı sporcuları tebrik eden Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün asıl amacının Bursa'da çocuklara ve gençlere spor yaptırmak ve spor yapma imkanı sağlamak olduğunu belirtti. Erkek Voleybol takımının,Birinci Lig' te mücadele ettiğini ve Efeler Ligi'ne yükselme adına final maçları oynayacağını da hatırlatan Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyespor olarak tüm branşlarda faaliyetlerimiz devam ediyor. Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak amacımız Bursa'da çocuklarımıza, gençlerimize spor yaptırmak ve spor yapma imkanı sağlamak.Özellikle de futbol dışındaki branşlarda çocuklarımızı geliştirmek. Bu manada spor tesisleri yapmak ve yaz-kış spor okullarıyla birlikte, antrenörlerimizle iyi bir spor alt yapısı oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Bu sene nasip olursa erkek voleybol takımımız Efeler Ligi'ne çıkma adına final maçları oynayacak. Hedefimiz orada efeler ligine yükselmek.Kızlarımız için bölgesel ligden başlamak kaydıyla, tamamen Bursa'da yaşayan çocuklarımızla niye bir takım çıkarmayalım.Çocuklarımızı bu yıl elde ettikleri ikincilik başarısından dolayı tebrik ediyorum. Turgutlu'ya maçlara gidecekler. Oradaki müsabakalarda başarılar diliyorum" diye konuştu.