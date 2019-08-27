Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in Kültür Merkezleri'nde yeni dönem kayıtları başlıyor
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Büyükşehir'in Kültür Merkezleri'nde yeni dönem kayıtları başlıyor

43 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 7'den 70'e tüm Aydınlılar için düzenlediği etkinliklerin kayıtları 2 Eylül'de başlıyor.

Büyükşehir'in Kültür Merkezleri'nde yeni dönem kayıtları başlıyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 7'den 70'e tüm Aydınlılar için düzenlediği etkinliklerin kayıtları 2 Eylül'de başlıyor. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da onlarca farklı branşta açılacak etkinliklerden binlerce kursiyer yararlanacak.


Hem yetişkinleri hem de çocukları ve gençleri basketboldan tenise, ahşap boyamadan dramaya, halk oyunlarından akıl oyunlarına onlarca farklı branş bekliyor. Bunların yanı sıra 2'nci sınıftan 8'inci sınıfa kadar da çocuklar için etütler gerçekleştirilecek. Ayrıca 9, 10, 11, 12. sınıf ve mezun lise gruplarında gençlere derslerinde destek olunacak.


Yüksel Yalova Kültür Merkezi'ndeki Bilim-Deney Evi'nde de geçen yıllarda olduğu gibi çocuklara bilimin temellerini aşılamak için etkinlikler düzenlenmeye devam edilecek.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nin tüm Aydınlıların hizmetinde olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları kültür merkezlerine beklediklerini ifade ederek, "Aydın genelindeki 26 kültür merkezimiz yaz-kış farklı branşlarda her yaştan Aydınlıya hizmet veriyor. Bu yıl da Aydınlılar için birbirinden eğlenceli ve öğretici kurslar açtık. Yeteneklerini değerlendirmek isteyen, yeni beceriler edinmek isteyen tüm Aydınlıları kültür merkezlerimize davet ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Eylül, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:34 Kaynak: İHA
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