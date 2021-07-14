Büyükşehir'in Kültürel Etkinlikleri Tüm Hızıyla Sürüyor - Son Dakika

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde normalleşme adımlarının atılması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte sosyal ve kültürel etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu'nun 2020-2021 yılı sanat sezonu repertuarında yer alan 'Aşk Olsun' isimli müzikli oyun gösterisi Tarsus'ta da sahnelendi.

Tarihi mekanda sanat dolu dakikalar Geçtiğimiz hafta Tarsus'ta 'Ölümü Ardında Gezdirenler' ve 'Aslolan Hayattır' oyununu sahneleyen Şehir Tiyatrosu, üçüncü oyununu tarihi Tarsus Evleri'nin de yer aldığı Kızılmurat Mahallesi'nde bulunan St. Paul Kuyusu yanındaki meydanda sahneledi. Müzikli oyun gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Gösteriyi izleyenler arasında Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İmar A. Ş. Genel Müdürü Ali Uyan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Koordinasyon Sorumlusu Ali Boltaç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ertan Liman, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Mersin Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Murat Atak, Belediye Meclis üyeleri ve sanatseverler yer aldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren orkestranın ses verdiği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

Sevilen eserler seslendirildi

Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği gösteride edebiyat tarihinde önemli yer edinmiş şiirler ve şarkılar seslendirildi. Şiir ve şarkıların yanı sıra oyuncular danslarıyla göz doldurdu. Renkli görüntülere sahne olan ve tarihi ortamda gerçekleşen müzikli oyun gösterisi 'Güzel Günler Göreceğiz' şarkısının seslendirilmesi ile sona erdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ile Sanat Yönetmeni Murat Atak'a gösteri sonunda çiçek takdim eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İmar A. Ş. Genel Müdürü Ali Uyan, "Mersin Büyükşehir Belediyemizin çok güzel etkinliklerinden birinde daha hep beraberiz. Çok güzel bir ortam. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e, Tarsus Belediye Başkanımız Sayın Haluk Bozdoğan'a hepimiz adına, tüm sanatçılarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Yayın Tarihi: 14. 7. 2021 08: 43: 13