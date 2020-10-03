Büyükşehir'in Marangoz Atölyesi yüzde 69 tasarruf sağladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin modern araç gereçlerle donatarak oluşturduğu Marangoz Atölyesinde büro mobilyaları, piknik masaları, banklar, kamelyalar, oturma grupları ve Atatürk köşeleri gibi ahşap ürünler dışarıdan hizmet almadan ve piyasanın altında maliyetle imal ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marangoz Atölyesi'nde düşük maliyetlerle imal edilen ürünler, usta ellerden özenle çıkıyor ve Muğlalıların hizmetine sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak kaliteli üretimlerin yapıldığı marangoz atölyesinde, büro mobilyaları, piknik masaları, banklar, kamelyalar, oturma grupları ve Atatürk köşeleri gibi ahşap ürünler imal ediliyor. Usta ellerde tasarlanarak üretilen malzemeler, ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken, üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç belediye personeli tarafından titizlikle yürütülüyor.

Yüzde 69 oranında tasarruf sağlandı

Uzman personelin görev aldığı marangoz atölyesinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı binalarda eskiyen dolap, mobilya, mutfak dolapları ve soyunma kabinleri gibi ahşap yerler yenileniyor. Ayrıca belediyeye ait yeni binaların iç ahşap düzenlemelerini de dışarıdan temin etmeden kendileri yapıyor. Atölyede üretilen birbirinden güzel ürünler sayesinde Büyükşehir'in maliyetleri azaltılırken, en kaliteli ürünler Muğla'nın dört bir yanını süslüyor. Bu sayede Büyükşehir Belediyesi dışarıdan hizmet almadan ve ekstra bütçe ayırmadan kendi mobilyasını kendisi üretiyor. 2014 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin marangoz atölyesinde piyasa fiyatının altında iş yapılarak yüzde 69 oranında tasarruf sağlandı.

30 adet Atatürk Şeref Köşesi yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesine il genelinde muhtarlar, okullar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahallelere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü ve okullara da Atatürk köşesi kazandırıyor. Muhtarlıkların Atatürk büstü ve okulların Atatürk köşesi Büyükşehir Belediyesi'nin marangoz atölyesinde üretiliyor. 2014 yılından bu yana gelen talepler doğrultusunda marangoz atölyesi tarafından 30 adet Atatürk Şeref Köşesi yapıldı. - MUĞLA