Büyükşehir'in masa tenisçilerinde hedef 2. Lig - Son Dakika
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Büyükşehir'in masa tenisçilerinde hedef 2. Lig

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi Takımı, 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu Türkiye 3. Lig Masa Tenisi Müsabakalarında 2. Lige yükselme mücadelesi veriyor.

Büyükşehir'in masa tenisçilerinde hedef 2. Lig, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi Takımı, 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu Türkiye 3. Lig Masa Tenisi Müsabakalarında 2. Lige yükselme mücadelesi veriyor.


3 Lig birinci ve ikinci etap müsabakalarında gösterdikleri başarılı mücadeleler sonucu üçüncü etapta yarışmayı garantileyen Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Kadın takımı ikinci lige yükselme yolunda hızla ilerliyor.


İlki Antalya'da ikinci etabı İzmir'de yapılan 3. Lig müsabakalarının ikinci etabında oynanan yedi karşılaşmanın yedisini de alan Masa Tenisi Kadın takımı Trabzon'da oynanacak üçüncü etabı da namağlup alarak 2. Lige yükselmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi Takımında Aytül Güldürür, Selin Sarıkaya, Hatice Söğüt ve Gaye Karataş mücadele ediyor. - MUĞLA

Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:00 Kaynak: İHA
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