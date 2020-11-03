Büyükşehir'in merkez ve ilçelerde hijyen desteği devam ediyor - Son Dakika

Büyükşehir'in merkez ve ilçelerde hijyen desteği devam ediyor

03.11.2020 12:20
Büyükşehir'in merkez ve ilçelerde hijyen desteği devam ediyor, System.String[]

Ankara Zabıtası, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak için yoğun mesai harcıyor.

Ankara Zabıtası, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Sincan ilçesinde hem pazarcı esnafına hem de vatandaşlara siperlik, maske ve dezenfektan dağıtımı yapılırken, ilçedeki C plakalı servis araçlarına da şeffaf kabin montajı gerçekleştirildi. Bugüne kadar şeffaf kabin uygulamasının yapıldığı araç sayısı 11 bin 858 oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezinde ve ilçelerde ulaşım esnafı başta olmak üzere pazarcı esnafı ve vatandaşlara hijyen desteğine devam eden Büyükşehir Belediyesi, son olarak Sincan'da C plakalı 82 servis aracına şeffaf kabin montajı gerçekleştirdi.

11 bin 858 araca şeffaf kabin takıldı

Ankara Zabıtası son olarak Sincan ilçesinde esnafa ve vatandaşlara ücretsiz maske, siperlik ve dezenfektan dağıtımı yaparken, bugüne kadar toplam şeffaf panel uygulamasının yapıldığı araç sayısı 11 bin 858 oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından COVID-19 salgınının yayılımını engellemek hem de toplum sağlığını korumak amacıyla başlatılan ücretsiz şeffaf kabin uygulamasına ulaşım esnafı yoğun ilgi gösterdi. Başkent'in 8 ilçesinde ve merkezinde 2 bin 698 C plakalı servise, 2 bin 468 minibüse ve 6 bin 692 taksiye şeffaf kabin takıldı.

Ankara Zabıtası'nın yoğun mesaisi

Sincan'da 82 C plakalı servis aracına şeffaf kabin yerleştirildikten sonra 90 dezenfektan dağıtımı yapan Ankara Zabıtası, pazar yerinde ise toplam 4 bin maske ve 200 siperlik dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, ilçede yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi süreci nedeniyle ilçe esnafımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Sincan ilçemizde de okul servis araçlarına koruyucu şeffaf kabin yerleştirdik. Servisçi esnafımıza ücretsiz dezenfektanın yanında maske de dağıttık. Pazarcı esnafına ve vatandaşlarımıza maske ve siperlik desteğinde bulunduk. Sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulunuyoruz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi. - ANKARA

Büyükşehir'in merkez ve ilçelerde hijyen desteği devam ediyor
Büyükşehir'in merkez ve ilçelerde hijyen desteği devam ediyor
Büyükşehir'in merkez ve ilçelerde hijyen desteği devam ediyor
Büyükşehir'in merkez ve ilçelerde hijyen desteği devam ediyor
Büyükşehir'in merkez ve ilçelerde hijyen desteği devam ediyor
Büyükşehir'in merkez ve ilçelerde hijyen desteği devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, toplum, Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'in merkez ve ilçelerde hijyen desteği devam ediyor - Son Dakika


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