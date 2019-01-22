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Büyükşehir'in Milli Sporcuları Kick Boks'ta Tarih Yazdı

1 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün milli sporcularından Emre Şahin, Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda light contack ve kick light adlı her iki siklette Türkiye Şampiyonu, Cebrail Gençoğlu da light contack ve kick light'da Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldu.

Büyükşehir'in Milli Sporcuları Kick Boks'ta Tarih Yazdı, System.String[]
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün milli sporcularından Emre Şahin, Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda light contack ve kick light adlı her iki siklette Türkiye Şampiyonu, Cebrail Gençoğlu da light contack ve kick light'da Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldu.

Antalya'da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Erzurum'u temsil eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün milli sporcularından Emre Şahin ve Cebrail Gençoğlu, tatemi de rakiplerini tekme ve yumruklarıyla yendi. Yaklaşık iki bin sporcunun katıldığı şampiyona 7 sistem üzerinden yapıldı. Daha önce Dünya ve Avrupa ikinciliği olan yıldız sporcular büyükler kategorisinde light contack ve kick light sistemlerinde toplam 4 derece elde etti. Şampiyonada Emre Şahin, 57 kiloda light contack ve kick light adlı her iki sistemde de Türkiye şampiyonu oldu. Cebrail Gençoğlu da 63 kiloda light contack ve kick light sisteminde Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldu. Milli sporcu Emre Şahin, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bizlere her daim destek olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e Türkiye Şampiyonu olacağımıza dair söz vermiştik. Hamd olsun bu sözümüzü tuttuk. İnşallah Türkiye ve Bosna Hersek'te yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak ülkemize altın madalya kazandıracağız" dedi. Gençoğlu da, "Sporun ve sporcunun dostu Mehmet Sekmen Başkanımıza bize sağladığı destekten ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz Dünya Şampiyonu olmak. Allah nasip ederse bu hedefe ulaşacağız" diye konuştu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:23 Kaynak: İHA

Emre Şahin, Erzurum, Türkiye, Spor
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