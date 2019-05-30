Büyükşehir'in minikleri bilgilerini yarıştırdı

Oldukça heyecan ve çekişmeye sahne olan yarışma sonucunda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi.

Çocukların ve gençlerin kendilerini istedikleri alanlarda geliştirebilmeleri, okul ve ders yaşamlarına olumlu katkı sağlamak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Sarıgöllü gençlere kazandırılan Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi, farklı bir heyecana ev sahipliği yaptı. Merkezde Türkçe, Matematik ve İngilizce grubunda öğrenim gören öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi. Büyük çekişme ve heyecana sahne olan yarışma sonucunda başarı gösteren öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan tarafından başarı belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.