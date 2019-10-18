Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in Minikleri Çömlek Yaptı
Son Dakika Güncel Büyükşehir'in Minikleri Çömlek Yaptı

Büyükşehir'in Minikleri Çömlek Yaptı

16 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Uncubozköy Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde öğrenim gören minikler, çömlek yapma etkinliğiyle eğlenerek öğrenmenin keyfine vardılar.

Büyükşehir'in Minikleri Çömlek Yaptı, System.String[]

Çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak ve onlara birey olgusunu kazandırmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öncülüğünde Manisa'da hizmet veren Büyükşehir Belediyesine ait kreş ve gündüz bakım evlerinde öğrenim gören minikler, yaşayarak öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Bu bağlamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Uncubozköy Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde öğrenim gören minikler, çömlek yapma etkinliğinde buluştu. Kreş Müdürü Narin Kansız ve öğretmenleri gözetiminde çömlek yapmayı öğrenen minikler,eğlenerek öğrenmenin keyfine vardı.

Cengiz Ergün, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:18 Kaynak: Bültenler
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