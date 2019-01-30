Büyükşehir'in Minikleri Tasarrufu Öğrendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Su Tasarrufu Eğitim Projesi kapsamında Manisalı çocuklara suyun önemini anlatmaya devam ediyor. Düzenlenen eğitim seminerlerinden biri de Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde gerçekleştirildi.

Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu'nun da katıldığı eğitimde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Başak Ustamehmetoğlu, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören öğrenciler eğlenceli içeriklerle bilgilendirilerek, suyun dikkatli kullanımını anlatan animasyonlar izlediler. Renkli sunumun ardından MASKİ tarafından dağıtılan hediyelerini alan Büyükşehirli minikler, kumbara ve rozetlerini görünce büyük sevinç yaşadılar.