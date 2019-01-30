Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in Minikleri Tasarrufu Öğrendi

Büyükşehir'in Minikleri Tasarrufu Öğrendi

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki miniklere su tasarrufu ile ilgili eğitim verdi.

Büyükşehir'in Minikleri Tasarrufu Öğrendi, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Su Tasarrufu Eğitim Projesi kapsamında Manisalı çocuklara suyun önemini anlatmaya devam ediyor. Düzenlenen eğitim seminerlerinden biri de Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde gerçekleştirildi.

Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu'nun da katıldığı eğitimde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Başak Ustamehmetoğlu, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören öğrenciler eğlenceli içeriklerle bilgilendirilerek, suyun dikkatli kullanımını anlatan animasyonlar izlediler. Renkli sunumun ardından MASKİ tarafından dağıtılan hediyelerini alan Büyükşehirli minikler, kumbara ve rozetlerini görünce büyük sevinç yaşadılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:24 Kaynak: Bültenler

Mustafa Kemal Atatürk, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu

Son Dakika! Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına Bahçeli'den İlk Yorum: Erdemli Bir Davranış Erdoğan'a Hakaretten Yargılanan Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:51:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in Minikleri Tasarrufu Öğrendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]