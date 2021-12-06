Büyükşehir'in Minikleri Trafik Eğitimini Yerinde Aldı - Son Dakika
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Büyükşehir'in Minikleri Trafik Eğitimini Yerinde Aldı

Büyükşehir'in Minikleri Trafik Eğitimini Yerinde Aldı

06.12.2021 14:20

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çocukların trafik eğitimi alabilmeleri için Manisa'ya kazandırılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Manisa merkezdeki Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören minikleri ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çocukların trafik eğitimi alabilmeleri için Manisa'ya kazandırılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Manisa merkezdeki Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören minikleri ağırladı. Teorik ve pratikte trafik kurallarını öğrenen minikler, eğitim sonunda başarı belgesi ve ehliyet sahibi oldular.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde öğrenim gören minikler, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik eğitimi aldı. Manisa merkezdeki minikler, eğitmenleri ve Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumlusu Serap Gücüyen gözetiminde ilk olarak görevli trafik polislerinden temel trafik kuralları konusunda bilgi aldı. Polis abilerini ve ablalarını can kulağıyla dinleyen minikler, merak ettikleri konular hakkında bilgi sahibi oldu. Teorik eğitimin ardından pratiğe geçildi. Trafik eğitim parkında yer alan akülü araçlarla öğrendikleri bilgileri uygulayan minikler, eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Trafik eğitiminin eğlenceli ve faydalı bir şekilde geçtiğini belirten Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumlusu Serap Gücüyen, bu tür eğitici ve öğretici aktiviteleri periyodik olarak sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: Habermetre
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