Büyükşehir'in Minikleri Yeni Yıla "Merhaba" Dedi
8 dakika önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrenciler, yeni yılı düzenledikleri etkinlikle kutladı.
Birbirlerine yeni yıl hediyesi alan minik öğrenciler, düzenlenen etkinlikte keyifli zaman geçirdi.
Manisalı minik öğrenciler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kente kazandırdığı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde, modern yapılarda, uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor. Minik öğrenciler yıl boyunca aldıkları eğitimlerin yanı sıra düzenlenen etkinliklerle de keyifli zaman geçiriyor. Bu kapsamda Saruhanlı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrenciler düzenlenen yeni yıl partisinde gönüllerinde eğlendi. 2019 yılına "Merhaba" diyen minikler, birbirlerine de yeni yıl hediyesi aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:05 Kaynak: Bültenler
Berkay ve Özlem Ada Şahin Çifti, Tanışma Hikayesiyle İzleyenleri Ekrana Kilitledi
Mali'de Fulani Kabilesine Silahlı Saldırı: 37 Ölü
Norveç Başbakanı, Norveçlilerden En Az İki Çocuk Yapmalarını İstedi
Komşusuna Öfkelenen Romanyalı Kadın, Satır ve Bıçakla Evlerinin Kapısına Dayandı