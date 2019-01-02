Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in Minikleri Yeni Yıla "Merhaba" Dedi

Büyükşehir'in Minikleri Yeni Yıla "Merhaba" Dedi

8 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrenciler, yeni yılı düzenledikleri etkinlikle kutladı.

Büyükşehir'in Minikleri Yeni Yıla

Birbirlerine yeni yıl hediyesi alan minik öğrenciler, düzenlenen etkinlikte keyifli zaman geçirdi.

Manisalı minik öğrenciler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kente kazandırdığı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde, modern yapılarda, uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor. Minik öğrenciler yıl boyunca aldıkları eğitimlerin yanı sıra düzenlenen etkinliklerle de keyifli zaman geçiriyor. Bu kapsamda Saruhanlı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrenciler düzenlenen yeni yıl partisinde gönüllerinde eğlendi. 2019 yılına "Merhaba" diyen minikler, birbirlerine de yeni yıl hediyesi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:05 Kaynak: Bültenler

Saruhanlı, Manisa, Güncel
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