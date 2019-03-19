Büyükşehir'in Miniklerinden Anlamlı Ziyaret
2 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrenim gören minikler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Sarıgöl Şehitlik Anıtı'nı gezdiler.
Minikler, daha sonra Şehit Fevzi Tekeş ile Şehit Haşim Dirik'in ailesini de ziyaret ederek, ellerini öptüler.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Merkezde öğrenim gören minikler, merkez sorumluları ve eğitmenleri gözetiminde ilk olarak Sarıgöl Şehitlik Anıtı'nı gezdiler. Anıta çiçek bırakan minikler, şehitlerimizi andılar. Daha sonra Sarıgöllü şehitler Haşim Dirik ve Fevzi Tekeş'in ailesini de ziyaret eden minikler, şehit ailelerinin ellerini öptüler. Duygulu anların yaşandığı ziyarette minikler, vatanı bizlere emanet eden kahraman atalarını rahmet ve minnetle yâd ettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:39 Kaynak: Bültenler
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