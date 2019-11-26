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Büyükşehir'in mührüne yargı "dur" dedi

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi'nin Güzelyalı Atatürk Parkı 2'nci Etabı sosyal tesis inşaatını mühürleme işlemine mahkeme "dur" dedi.

Büyükşehir'in mührüne yargı

Büyükşehir Belediyesi'nin Güzelyalı Atatürk Parkı 2'nci Etabı sosyal tesis inşaatını mühürleme işlemine mahkeme "dur" dedi. Bursa 4. İdare Mahkemesi başvurudan 4 gün sonra 26 Kasım Salı günü aldığı kararla, "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.


Büyükşehir Belediyesi, Güzelyalı Atatürk Parkı'nın 2'nci Etabı sosyal tesis inşaatını 22 Kasım tarihinde mühürlerken, Mudanya Belediyesi, yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu. Bursa 4. İdare Mahkemesi başvurudan 4 gün sonra 26 Kasım Salı günü aldığı2019/675 sayılı kararla, "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.


Mudanya Belediyesi'nin mahkeme kararıyla da sabit, bir kez daha haklı çıktığını dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Engellemeye çalışıyorlar, her defasında hukuk duvarına çarpıyorlar. Mevzuata aykırı mühürleme işlemi yapıldığını, projenin her defasında engellenmeye çalışıldığını, algı operasyonlarıyla kamuoyunun yanıltıldığını söylemiştik. Mudanya'nın hakkını haramiye hırsıza yedirmeden nasıl koruduysak bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizi engellemeye kimsenin gücü yetmeyecek. Büyükşehir Belediyesi'ne rağmen Güzelyalı Atatürk Parkı'nın ikinci etabını Mudanya ve Bursa'ya kazandıracağız" dedi. - BURSA

Güzelyalı, Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:11 Kaynak: İHA
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